Noruega acoge las maniobras árticas “Cold Response” con más de 25.000 militares de 14 países de la OTAN

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia han creado un grupo de trabajo conjunto, tras acuerdos que buscan intensificar la colaboración militar en el Ártico.

La edición de este año está integrada en la iniciativa "Centinela del Ártico", impulsada por la OTAN para reforzar la seguridad ante la presencia de Rusia y China en la región.

El ejercicio, que dura casi dos semanas, busca fortalecer la defensa colectiva y la credibilidad disuasoria de la Alianza Atlántica en el Ártico.

Más de 25.000 militares de 14 países de la OTAN participan en las maniobras "Cold Response" en el norte de Noruega.

Más de 25.000 militares de 14 países de la OTAN iniciaron este lunes en el norte de Noruega las maniobras Cold Response, un ejercicio de gran escala destinado a fortalecer la presencia aliada en el Ártico, una región cada vez más estratégica tras las recientes tensiones entre Washington y sus socios por el interés del presidente Donald Trump en Groenlandia.

Durante casi dos semanas, hasta el 19 de marzo, las fuerzas desplegadas operarán por tierra, mar y aire en las regiones noruegas de Troms y Nordland, así como en el norte de Finlandia.

El ejercicio, que simula un escenario bélico contra un adversario ficticio, busca fortalecer la capacidad de defensa colectiva y la credibilidad disuasoria de la Alianza Atlántica, según explicó el Ministerio de Defensa noruego.

Además de Noruega, participan Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, Canadá, España, Turquía, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Bélgica.

Aunque Cold Response se celebra cada dos años desde 2006, la edición de este año adquiere un nuevo marco político y estratégico: ha sido integrada en la iniciativa “Centinela del Ártico”, lanzada el mes pasado por la OTAN tras una propuesta estadounidense destinada a reforzar la seguridad en el Ártico frente al avance de Rusia y China en la zona.

El lanzamiento de esta iniciativa también responde al intento de Washington de reafirmar su influencia en la región después de meses de fricciones entre el presidente Donald Trump y sus socios atlánticos por el interés del mandatario en Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, al que ha vinculado con la seguridad nacional estadounidense.

La tensión diplomática se redujo tras el acuerdo alcanzado a finales de enero entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para incrementar la cooperación en el Ártico y crear un grupo de trabajo conjunto entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia.

Tanto Copenhague como Nuuk se han mostrado dispuestas a profundizar esa colaboración militar con Washington, aunque insistiendo en el respeto a la soberanía, la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho de autodeterminación de los groenlandeses.

El Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento noruego visitará hoy y mañana martes la zona en la que se realizan las maniobras.



También está previsto que este viernes el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el canciller alemán, Friedrich Merz, de visita oficial en ese país nórdico, presencien en vivo los ejercicios militares.