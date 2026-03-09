Indra exhibe su tecnología de defensa aérea, antidrón y ciberseguridad en la primera edición de BEDEX

También presenta sus capacidades de ciberdefensa con IA, como el sistema CYSAS y la plataforma IndraMind, diseñadas para monitorizar amenazas en tiempo real y proteger infraestructuras críticas.

Indra exhibe soluciones de defensa aérea multicapa como los radares Lanza 3D, AESA MTR y el sistema AirDef, que refuerzan la protección frente a amenazas complejas y ataques con múltiples vectores.

La compañía muestra el sistema Crow, ya operativo en el Ejército del Aire y desplegado en misiones internacionales, y ARACNE, desarrollado junto a EM&E para el Ejército de Tierra.

Indra presenta sus tecnologías de defensa aérea, antidrón y ciberseguridad en la primera edición de BEDEX, destacando su papel como referente industrial español en sistemas avanzados.

Indra Group, la compañía de Ángel Escribano, presentará en la primera edición de BEDEX, que se desarrollará del 12 al 14 de marzo en Bruselas, sus soluciones de defensa aérea, antidrón y ciberdefensa en un momento de aceleración del rearme europeo.

El encuentro reúne a autoridades, mandos militares y empresas de la UE, la OTAN y países aliados, con especial protagonismo de los Estados del norte de Europa y del flanco oriental, una región que acelera el refuerzo de sus defensas ante el deterioro del entorno estratégico.

Con su presencia en BEDEX, Indra no solo busca mostrar su tecnología, sino también proyectar el papel de España como uno de los polos industriales europeos en sistemas avanzados de defensa.

“Europa afronta un entorno de seguridad cada vez más exigente, que requiere capacidades avanzadas, interoperables y soberanas”, ha señalado Escribano, quien define a BEDEX como “un foro clave para reforzar la cooperación europea y avanzar hacia una base industrial y tecnológica de defensa más sólida”.

Uno de los focos de atención del stand de Indra será la lucha contra drones, una amenaza que ha adquirido un papel central en los conflictos actuales.

La compañía presentará Crow, su sistema de defensa contra sistemas aéreos no tripulados (C-UAS), ya operativo en el Ejército del Aire y del Espacio y desplegado en misiones internacionales.

En la actualidad, esta tecnología protege el contingente español desplegado en Lituania, dentro del dispositivo de la OTAN en el flanco oriental.

Dispositivos del sistema antidron Crow, de Indra.

También se exhibirá ARACNE, un sistema desarrollado junto a EM&E para el Ejército de Tierra, orientado a reforzar la protección frente a drones en entornos operativos complejos.

Estas capacidades despiertan un creciente interés entre los aliados europeos, especialmente en un momento en el que la UE estudia la creación de un “muro de drones” europeo: una línea continua de detección y neutralización de UAV de más de 4.000 kilómetros a lo largo del flanco oriental antes de 2027.

Defensa aérea multicapa

La compañía también mostrará su liderazgo en radares y sistemas de mando y control para defensa aérea, un ámbito en el que España mantiene una posición destacada dentro de Europa.

Entre las tecnologías que se exhibirán destacan los radares Lanza 3D, la nueva familia de radares AESA MTR y el sistema de mando y control AirDef, que ya utiliza el Ejército del Aire y del Espacio para proteger el espacio aéreo nacional y que está fabricando una nueva versión para la Fuerza Aérea Alemana.

AirDef COAAAS y AirDef GBAD. Indra

Estas soluciones forman parte de arquitecturas abiertas y modulares de defensa aérea integrada, capaces de combinar sensores y sistemas de interceptación de corto, medio y largo alcance para hacer frente a amenazas complejas, desde misiles hasta aeronaves con baja observabilidad.

La interoperabilidad de estos sistemas resulta clave para responder a ataques de saturación con múltiples vectores simultáneos, un escenario cada vez más frecuente en los conflictos contemporáneos.

El “muro de drones” europeo

Las capacidades antidrón y de defensa aérea terrestre adquieren una importancia estratégica en el contexto actual de seguridad en Europa.

La Unión Europea estudia la creación de una línea continua de detección y mitigación de drones de más de 4.000 kilómetros para 2027, un proyecto que busca reforzar la protección del flanco oriental frente a incursiones de drones procedentes de Rusia y Bielorrusia.

En este contexto, tecnologías como las desarrolladas por Indra podrían desempeñar un papel relevante en la construcción de ese futuro “dron wall” europeo.

Además, el liderazgo tecnológico español se verá reforzado por dos programas de modernización actualmente en marcha: la actualización del sistema nacional de defensa aérea GBAD COAAAS y el desarrollo de un radar multifunción Full AESA de última generación para contrabatería y defensa aérea.

Sistemas que sitúan a la compañía a la vanguardia y que se convertirán en productos de gran interés para el resto de países aliados.

Ciberdefensa con IA

Más allá del dominio físico, Indra llevará a Bruselas su sistema CYSAS (Cyber Situational Awareness System), una solución de consciencia cibersituacional que permite monitorizar amenazas en tiempo real y proteger infraestructuras críticas y activos estratégicos.

Analiza los eventos que ocurren en el ciberespacio evaluando su impacto en el curso de acción de la misión para asegurar el éxito de la misma.

La compañía mostró CYSAS en la Cyber Coalition 2024 Indra

Este sistema se integra en IndraMind, la plataforma de inteligencia artificial de la compañía diseñada para proporcionar protección integral a ciudadanos, territorios e infraestructuras, tanto en el mundo físico como en el digital.

Según la empresa, este tipo de capacidades avanzadas de ciberdefensa solo están disponibles en un número reducido de potencias militares.

Indra presenta también IndraMind, como plataforma de inteligencia que integra y gestiona datos en entornos militares y de doble uso.

Incorpora algoritmos de IA entrenados para asistir en la toma de decisiones de mando y coordinar la respuesta ante emergencias, al unificar información procedente de múltiples sensores y sistemas de vigilancia.