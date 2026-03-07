Trump dice que EEUU cuadruplicará la producción de armamento tras reunirse con grandes contratistas de defensa

La administración Trump prepara una solicitud presupuestaria suplementaria cercana a los 50.000 millones de dólares para reponer armas utilizadas en Oriente Medio, sumándose a otros 150.000 millones ya previstos en gasto de defensa.

El acuerdo incluye aumentar la producción anual de interceptores PAC-3 Patriot de 600 a 2.000 unidades y cuadruplicar los interceptores THAAD de 96 a 400 unidades.

Donald Trump anunció que las principales empresas de defensa de EE.UU. cuadruplicarán la producción de armamento de alta tecnología tras una reunión en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que las grandes compañías de defensa aumentarán por cuatro la producción de armas de alta tecnología, tras un encuentro en la Casa Blanca para reponer las reservas empleadas en operaciones recientes como Furia Épica contra Irán.

A la reunión asistieron los máximos ejecutivos de gigantes del sector como Lockheed Martin, Raytheon (RTX), BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris y Northrop Grumman, en plena ofensiva de Washington por aumentar el ritmo de producción de armas y sistemas de defensa tras el desgaste de sus arsenales en conflictos recientes.

“Acabamos de concluir una muy buena reunión con las mayores compañías de fabricación de defensa de Estados Unidos, donde hablamos de la producción y los calendarios de producción”, escribió Trump en redes sociales.

La reunión se produce mientras el Pentágono trabaja para reponer los suministros de armamento reducidos tras ataques estadounidenses contra Irán y otras operaciones militares recientes.

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 y las operaciones militares de Israel en Gaza, Estados Unidos ha consumido miles de millones de dólares en reservas militares, incluyendo sistemas de artillería, misiles antitanque y munición avanzada.

Presión de la Casa Blanca sobre la industria

La Administración Trump ha intensificado en los últimos meses la presión sobre los contratistas de defensa para que incrementen su capacidad productiva.

En enero, el presidente firmó una orden ejecutiva destinada a identificar a las empresas consideradas de bajo rendimiento en sus contratos con el Gobierno, mientras continúan distribuyendo beneficios entre los accionistas, según Reuters.

En los días previos al encuentro, el subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, mantuvo conversaciones con varias compañías del sector para abordar los cuellos de botella en la cadena de producción, según fuentes familiarizadas con las negociaciones.

Entre los acuerdos más destacados figura el alcanzado por Lockheed Martin con el Pentágono para elevar la producción anual de interceptores PAC-3 —empleados en los sistemas de defensa aérea Patriot— de unas 600 a cerca de 2.000 unidades al año.

La empresa también prevé cuadruplicar la fabricación de interceptores THAAD, pasando de 96 a unas 400 unidades anuales.

La demanda de estos sistemas de defensa aérea se ha disparado tanto en Estados Unidos como entre sus aliados, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y del conflicto con Irán.

Más gasto militar en camino

La reunión en la Casa Blanca coincide además con la posible presentación de una solicitud presupuestaria suplementaria cercana a los 50.000 millones de dólares, destinada a reponer las armas utilizadas en operaciones recientes en Oriente Medio.

Esta cifra se sumaría a otros 150.000 millones de dólares en gasto de defensa incluidos en el amplio proyecto legislativo republicano conocido como “una gran y hermosa ley”.

Trump aseguró tras el encuentro que EEUU dispone de “un suministro prácticamente ilimitado de municiones de grado medio y medio superior” que se está empleando en operaciones militares recientes, incluyendo las dirigidas contra Irán.

El presidente también adelantó que la Casa Blanca volverá a reunirse con los ejecutivos del sector dentro de dos meses para evaluar los avances en los calendarios de producción y el refuerzo de la base industrial de defensa estadounidense.