Navantia ofrece a Croacia el buque ALFA 3000 y una "sólida cooperación industrial" de cara a su programa de corbetas

Durante un Industry Day en Zagreb, se firmaron cartas de intención con ULJANIK Brodogradnja y NORTES BLUE, reforzando la cooperación con empresas croatas del sector naval.

Navantia plantea integrar a la industria naval croata en todas las fases del proyecto, desde la fabricación hasta el mantenimiento, para fortalecer capacidades locales.

La propuesta incluye la entrega de dos buques, apoyo logístico, formación, simuladores avanzados y respaldo operativo de la Armada española.

Navantia ha ofrecido a Croacia el buque ALFA 3000 como parte de su programa de corbetas multimisión, proponiendo cooperación industrial y tecnológica a largo plazo.

Navantia ha formalizado su propuesta de suministrar su buque ALFA 3000 dentro del programa de corbetas multimisión de la Marina croata, planteando una colaboración industrial a largo plazo que refuerza la cooperación tecnológica entre España y Croacia.

La oferta incluye la entrega de dos embarcaciones, un completo paquete de Apoyo Logístico Integrado (ILS) con repuestos, programas de formación para las dotaciones y el personal técnico, simuladores de última generación y el apoyo operativo de la Armada española.

Además, el astillero español propone integrar al ecosistema naval croata en todas las fases del proyecto, desde la fabricación hasta el mantenimiento, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales y asegurar una alta disponibilidad operativa de las futuras unidades, según han detallado desde la empresa a través de un comunicado

El ALFA 3000 es una plataforma moderna, en servicio y ampliamente probada, diseñada conforme a los estándares de la OTAN. Su versatilidad operativa, su bajo riesgo tecnológico y su probada fiabilidad son los pilares de la propuesta española.

Navantia subraya que el modelo reduce plazos y costes, facilita el mantenimiento a lo largo de todo su ciclo de vida y maximiza la operatividad de la Marina croata desde el primer día.

Firma de acuerdos entre Navantia y la industria croata Navantia

Como parte de esta estrategia, la compañía española ha celebrado este jueves un Industry Day en la Cámara de Economía de Zagreb, donde ha expuesto su visión de colaboración industrial ante más de 50 representantes del sector naval croata.

Al encuentro asistieron los principales astilleros del país, empresas de ingeniería y proveedores de sistemas de defensa. Durante la jornada, la empresa pública española ha presentado su plan de cooperación -centrado en la transferencia tecnológica y el desarrollo conjunto de capacidades- y propiciado reuniones B2B entre su equipo y las firmas locales para alinear intereses y explorar potenciales sinergias.

Uno de los hitos destacados del evento fue la firma de sendas cartas de intención con el astillero ULJANIK Brodogradnja y con la empresa de ingeniería y servicios de defensa NORTES BLUE, acuerdos que anticipan una cooperación sustancial en el marco del programa croata de corbetas.

La cita ha sido inaugurada por el embajador de España en Croacia, José Ramón García Hernández, quien ha ratificado el respaldo del Gobierno español a la oferta de Navantia y resaltado la fiabilidad y madurez tecnológica del proyecto.

Firma de acuerdos entre Navantia y la industria croata Navantia

"Este Industry Day es una oportunidad para maximizar la integración de la industria croata en nuestra propuesta de Corbeta Multimisión, un buque probado y operativo", ha afirmado, por su parte, Alfonso Valea, director comercial de Navantia para Europa.

"Nuestro objetivo es compartir tecnología, abrir oportunidades reales de cadena de suministro y aportar valor operativo a la Marina de Croacia desde el primer día. Nuestra oferta reduce el riesgo en plazo y presupuesto y nos sitúa como la opción más adecuada para la Marina de Croacia", ha añadido.