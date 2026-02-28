Cucarachas cyborg para misiones de reconocimiento: la ciencia ficción ya es real y llega donde no lo hacen los drones

La tecnología combina biología e inteligencia artificial en enjambres coordinados, superando limitaciones de autonomía, señal y maniobrabilidad de los microdrones.

La empresa ha conseguido una ronda de financiación de 10 millones de euros y prepara pilotos en Europa y Norteamérica con agencias de defensa y emergencias.

Estos insectos cyborg pueden operar en escombros, grietas, túneles y estructuras colapsadas, recopilando inteligencia en tiempo real y transmitiendo datos de forma segura.

SWARM Biotactics desarrolla cucarachas cyborg equipadas con mochilas tecnológicas para misiones de reconocimiento en lugares inaccesibles para drones convencionales.

En un entorno en el que la firma térmica, acústica y electromagnética determina la supervivencia en el campo de batalla, la biotecnología aplicada puede ofrecer ventajas diferenciales.

En este contexto, SWARM Biotactics apuesta por soluciones asimétricas (insectos cyborg) y de bajo perfil para escenarios híbridos. Estos sistemas combinan biología y tecnología en enjambres con IA capaces de operar donde un dron convencional no llega.

En tecnologías de doble uso, la verdadera prueba llega por partida doble: cómo integrarlas en doctrinas y cadenas de mando existentes y cómo gestionar el debate ético que abrirá el empleo de sistemas vivos como plataformas tecnológicas en operación.

Vídeo | Alemania desarrolla prototipos de insectos bioelectrónicos para reconocimiento militar

La alemana SWARM Biotactics acaba de irrumpir en el ecosistema europeo de defensa con una propuesta hasta hace poco propia de la ciencia ficción: enjambres de cucarachas equipadas con mochilas tecnológicas capaces de entrar donde ningún dron ni robot terrestre pueda operar.

La idea es tan simple como disruptiva: aprovechar la eficiencia biomecánica de estos insectos en escombros, grietas o estructuras colapsadas y dotarlos de control, sensorización y comunicaciones seguras mediante una mochila a medida.

Poder actuar en zonas denegadas o políticamente complejas, infraestructuras críticas colapsadas, túneles y edificios inaccesibles, así como en terrenos saturados de obstáculos.

Frente a los microdrones, estos insectos presentan movilidad superior en espacios cerrados, nivel de ruido prácticamente nulo y una capacidad natural de adaptación al entorno.

Integrados en enjambres coordinados mediante IA, pueden recopilar inteligencia en tiempo real y transmitir datos desde el interior de infraestructuras donde un UAV convencional perdería señal, autonomía o maniobrabilidad.

“Estamos entrando en una década en la que el acceso, la autonomía y la resiliencia definen la ventaja geopolítica”, sostiene Stefan Wilhelm, CEO de la compañía. A su juicio, los sistemas convencionales “fracasan allí donde más se necesita el control”.

De la deep tech al despliegue operativo

En apenas un año, SWARM Biotactics ha pasado de la idea a las pruebas de campo, una velocidad poco habitual en desarrollos deep tech con componente biológico.

“Nuestra misión es construir una plataforma de inteligencia escalable y de doble uso que se adapte a cualquier terreno, amenaza u operación”, resume Moritz Strube, CTO y cofundador.

Para hacer todo esto realidad, la compañía acaba de cerrar una ronda semilla de 10 millones de euros que eleva su financiación total a 13 millones, incluida una pre-semilla de 3 millones.

La nueva inyección de capital marca el tránsito a la fase de preparación operativa: la compañía lanzará pilotos en Europa y Norteamérica con agencias de defensa, seguridad nacional y emergencias, escalará la producción de mochilas sensorizadas, interfaces neuronales e infraestructura de enjambre.

Además, ampliará sus centros de I+D y su hub internacional de comercialización e ingeniería, e incorporará perfiles especializados en neurobiología de insectos, IA embebida, robótica de campo e integración de sistemas de doble uso.