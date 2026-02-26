EEUU desplaza cerca de Irán cazas con el 'Gatito Enfadado', un sistema de guerra electrónica para anular radares

La situación en la región sigue tensa, con Irán reforzando sus defensas y EEUU incrementando su presencia militar tras recientes movimientos políticos y militares.

El despliegue de estos cazas forma parte de una estrategia más amplia que incluye el uso de misiles antirradiación AGM-88 HARM para neutralizar radares y sistemas antiaéreos.

Los F-16CJ utilizan el sistema 'Angry Kitten', capaz de manipular señales de radar enemigas y enviar información falsa para confundir a los operadores iraníes.

EEUU ha desplegado cazas F-16CJ en Oriente Medio, equipados con sistemas avanzados de guerra electrónica para anular defensas antiaéreas iraníes.

A la espera de una nueva reunión entre Estados Unidos e Irán, las tensiones en Medio Oriente continúan incrementándose y los efectivos de las Fuerzas Armadas del Pentágono llevan ya semanas tomando posiciones en la región.

El Departamento de Guerra estadounidense comenzó con el despliegue de efectivos pocos días después de la extracción de Maduro en Venezuela, en un movimiento a gran escala que ha involucrado todo tipo de aeronaves, submarinos, portaaviones y sistemas terrestres.

De hecho, según algunos medios estadounidenses, Trump estuvo a punto de ordenar un ataque sobre el país cuando el régimen islámico de Jamenei aplacaba con extrema violencia las revueltas internas.

Mientras estas manifestaciones han vuelto a tomar fuerza en el ámbito universitario en los últimos días, la cúpula militar de Teherán busca aliados diplomáticos y cierra acuerdos de compra de armamento de forma apresurada.

Además, la propia capital del país de los ayatolás ha comenzado con su particular blindaje desplegando varias baterías y sistemas antiaéreos.

Con este escenario geopolítico tan complejo y estrechamente relacionado con este último movimiento iraní, Estados Unidos está desplazando a la región de Oriente Medio uno de los modelos de caza más específicos: los F-16CJ especializados en operaciones de supresión de defensas aéreas.

Conocidas dentro de la Fuerza Aérea estadounidense como operaciones Wild Weasel, las aeronaves que trabajan en este campo equipan una serie de sistemas específicos de guerra electrónica para localizar, monitorizar las emisiones de los radares antiaéreos y, en última instancia, neutralizarlos.

F-16CJ especializado en misiones antidefensas aéreas USAF

La información sobre la movilización de los F-16CJ apunta a un doble despliegue. Uno desde Estados Unidos, pasando por Europa, hacia un lugar no publicado más cerca de Medio Oriente. Y otro desde Japón, donde EEUU mantiene un escuadrón de estos cazas especializados en la Base Aérea de Misawa.

A falta de confirmación oficial, estos últimos F-16 habrían aterrizado en la Base de Diego García, uno de los enclaves estratégicos británicos más importantes del Índico y lugar de referencia para la proyección de fuerza de Estados Unidos en la región.

Cazas contra defensas aéreas

Como parte de las operaciones de penetración a espacio aéreo protegido —algo que también se pudo ver en la captura de Maduro—, una de las tareas más complejas es dejar fuera de juego a las defensas enemigas.

Estas defensas se componen fundamentalmente de radares, puestos de mando y sistemas de lanzamiento de misiles interceptores. Los F-16CJ que ha desplegado EEUU se enfocan en detectar la radiación emitida por esos radares, que necesitan enviar radiación electromagnética para identificar las trazas de las aeronaves.

Obteniendo las frecuencias en las que trabajan los radares y su geoposicionamiento, los cazas pueden emplear dos métodos para dejar fuera de juego todo el sistema antiaéreo: guerra electrónica o destrucción física.

Dentro de la categoría de la guerra electrónica, al menos una parte de los F-16CJ desplegados disponen del pod 'Angry Kitten' (Gatito Enfadado), uno de los sistemas aéreos de guerra electrónica más avanzados del mundo que comenzó a probarse en 2017 y, según TWZ, nunca ha sido utilizado en combate real.

Pod Angry Kitten (Gatito Enfadado) antes de acoplarse a un caza USAF

Dispone de una tecnología que permite detectar y capturar señales de radiofrecuencia emitidas por los radares y, posteriormente, manipularlas y retransmitirlas.

Esto se traduce en el envío de señales falsas a los radares enemigos para crear confusión y que los operadores no dispongan de datos fiables para ordenar el lanzamiento de misiles interceptores.

La principal ventaja del 'Angry Kitten' es que el sistema es capaz de adaptarse al escenario y a los sistemas antiaéreos desplegados por los enemigos de forma totalmente autónoma y transparente para el piloto, que debe centrarse únicamente en ejecutar su misión.

Siguiendo con el plano de la guerra electrónica, este modelo tan particular de caza también puede equipar otro tipo de sistemas especializados en el jamming convencional de los radares.

Esta técnica consiste en la emisión de una serie de ondas electromagnéticas que consiguen anular las producidas por los radares para la localización. Sin embargo, desde el punto de vista del operador afectado, son mucho más evidentes y fáciles de identificar que la anterior aproximación.

Misiles antirradiación

Además de las técnicas no cinéticas anteriormente descritas, los F-16CJ también pueden incorporar una amplia panoplia de misiles y armamento específicamente diseñado para neutralizar sistemas antiaéreos.

Para ello, estos cazas incorporan el sistema de targeting AN/ASQ-213, desarrollado por Texas Instruments, con el que los pilotos pueden identificar y localizar radares enemigos bajo cualquier circunstancia meteorológica o de iluminación.

Se trata de un sistema clave para poder emplear los misiles antiradiación AGM-88 HARM (Hight-speed Anti-Radiation Missile), un tipo de munición aire-superficie diseñada para neutralizar radares.

Los AGM-88 HARM llevan operativos desde mediados de los años 80 y se han convertido en la espina dorsal de las medidas tácticas contra este tipo de sistemas antiaéreos.