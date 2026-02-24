Imágenes satelitales muestran el blindaje de Teherán con el despliegue conjunto de un S‑300 y un sistema Cobra‑V8

La integración de estos sistemas protege el centro de poder iraní y dificulta la acción de plataformas aéreas de alto valor sobre Teherán.

El Cobra‑V8 degrada la capacidad de detección enemiga, mientras que el S‑300 refuerza la interceptación de amenazas de largo alcance.

El despliegue conjunto busca crear una defensa aérea en capas ante posibles ataques de Estados Unidos con cazas furtivos, misiles y drones.

Imágenes satelitales muestran la reubicación de un lanzador S-300 y un sistema de guerra electrónica Cobra‑V8 al sur de Teherán.

Imágenes satelitales comerciales atribuidas a Airbus muestran la reubicación de un lanzador de misiles superficie‑aire de largo alcance S‑300 junto a un vehículo de guerra electrónica Cobra‑V8 en Kharizak, al sur de Teherán, en pleno cinturón de acceso a la capital iraní.

No se trata de un simple ajuste táctico, sino de un movimiento con clara carga estratégica en un contexto de creciente despliegue militar estadounidense en la región y amenazas explícitas del presidente Donald Trump de ataques contra infraestructuras iraníes.

Desplegados en tándem, el Cobra‑V8 y el S‑300 forman una arquitectura de defensa aérea en capas frente al escenario que Teherán da por más probable: cazas furtivos y aviones de alerta temprana estadounidenses, armas de largo alcance lanzadas desde fuera de su espacio aéreo, misiles de crucero, drones kamikaze y una vigilancia ISR sostenida previa a cualquier ataque de precisión.

El sistema de guerra electrónica actúa sobre el primer eslabón de la cadena de ataque —localizar, fijar y seguir el objetivo—, degradando los modos de mapeo radar, la vigilancia marítima y los enlaces de datos, con el objetivo de que el enemigo “vea” menos y peor en los sectores que conducen a la capital.

El S‑300 aporta la capa “hard kill”: su misión es poner en riesgo a las plataformas de alto valor que se vean obligadas a acercarse más cuando su cuadro de situación se deteriora, y convertir el espacio aéreo en torno a Teherán en un entorno mucho más disputado para misiles de crucero y ciertos vectores balísticos.

En palabras de analistas citados por medios especializados, la combinación de alcance de intercepción y negación del espectro busca atacar la cadena de destrucción enemiga antes de que los aviones o misiles entren siquiera en el sobre de tiro de los interceptores.

El emplazamiento tampoco es casual. Teherán concentra el liderazgo político, los centros de mando y buena parte de la infraestructura clave del régimen, y se sitúa sobre corredores aéreos y rutas logísticas que conectan instalaciones militar‑industriales en el centro del país.

Reforzar su escudo aéreo y electromagnético no es sólo proteger una batería, sino blindar el centro de gravedad del poder iraní frente a un escenario de choque abierto con Estados Unidos, en el que —como sugiere este despliegue— la batalla empezaría tanto en el espectro electromagnético como en el cielo.

En este esquema, el sistema de guerra electrónica Cobra‑V8 actúa sobre la primera fase de la cadena de ataque —“detectar‑fijar‑seguir”—, degradando los modos de mapeo radar y vigilancia marítima, dificultando los enlaces de datos y, en algunos sectores, alterando las ayudas a la navegación. El objetivo es que el enemigo vea menos y peor.

S‑300: el ancla “dura”

Irán empezó a recibir los sistemas S‑300 en 2016, después de que Rusia reactivara el contrato de suministro tras el acuerdo nuclear y el levantamiento parcial de sanciones.

Estos sistemas, incluso en variantes PMU, supusieron un salto cualitativo en detección y capacidad de enganche, con seguimiento de múltiples blancos y, en ciertas configuraciones, alcances próximos a los 200 kilómetros frente a aeronaves.

El lanzador identificado en las imágenes satelitales comerciales atribuidas a Airbus es solo la parte visible: el valor real de la batería reside en su entramado de radares, centros de mando y enlaces de datos, aún con dudas sobre el grado de despliegue e integración de todos esos sensores en cada emplazamiento y sobre el uso de equipos locales o señuelos.

La colocalización con el Cobra‑V8 apunta, en todo caso, a una integración funcional: degradar primero el cuadro de situación del atacante y, después, ofrecer una capacidad de interceptación de largo alcance.

Cobra‑V8: la pista rusa

Presentado en 2023 por Iran Electronics Industries, el Cobra‑V8 está concebido para enfrentarse a amenazas guiadas por sensores aerotransportados y espaciales.

Analistas citados por Army Recognition destacan su notable parecido externo con el sistema ruso Krasukha‑4, especialmente en la arquitectura de antenas y módulos, lo que alimenta hipótesis de transferencia tecnológica, producción bajo licencia o ingeniería inversa.

Estos sistemas suelen trabajar en bandas que se solapan con funciones radar en X y Ku, habituales en cazas, patrulla marítima y pods de designación, con efectos de interferencia descritos, en condiciones óptimas, a cientos de kilómetros.

La eficacia de ambos sistemas dependerá de la geometría del combate, del entorno y de las contramedidas enemigas, pero la lógica es clara: obligar al atacante a acercarse más y asumir más riesgo, justo donde el S‑300 gana peso como capa de “hard kill”.