China refuerza a Irán con "el mejor misil antibuque del mundo" en plena concentración naval de EEUU en la zona

Irán ultima un acuerdo con China para adquirir misiles de crucero antibuque CM‑302, en medio del despliegue de una poderosa fuerza naval estadounidense frente a sus costas. La incorporación de estos misiles supersónicos reforzaría de forma notable la capacidad ofensiva iraní y elevaría la amenaza sobre las fuerzas navales de EEUU en la región.

El acuerdo está prácticamente concluido, aunque aún no se ha fijado una fecha de entrega, según asegura Reuters citando fuentes de la negociación.

El misil de crucero antibuque supersónico CM-302, desarrollado por China, es una variante del misil ruso Yakhont. Tiene un alcance aproximado de 290 kilómetros, ha sido calificado por la compañía que lo comercializa, la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), como “el mejor misil antibuque del mundo”, capaz de hundir un portaaviones o un destructor.

El acuerdo se produce mientras Estados Unidos concentra una flota a distancia de ataque de Irán, encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate, a la que se suman el USS Gerald R. Ford y sus escoltas. Entre ambas unidades reúnen más de 5.000 efectivos y 150 aeronaves.

Las conversaciones entre Teherán y Pekín para la compra de estos sistemas comenzaron hace al menos dos años, pero se intensificaron tras la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio, según seis fuentes al tanto de las negociaciones.

Durante la fase final del verano pasado, altos mandos militares y gubernamentales iraníes viajaron a China, entre ellos el viceministro de Defensa, Massoud Oraei, cuya visita no se había hecho pública hasta ahora

“Sería un cambio de juego total si Irán obtiene capacidad supersónica para atacar buques en la zona”, declaró Danny Citrinowicz, exoficial de inteligencia israelí y ahora investigador sénior sobre Irán en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel. “Estos misiles son muy difíciles de interceptar.”

Una lanzadera con el YJ-12, la versión original china del CM-302 CASC Omicrono

No se ha podido determinar cuántos misiles contempla el posible acuerdo, cuál sería el precio acordado o si China finalmente procederá con la venta dada la tensión creciente en la región.

“Irán mantiene acuerdos militares y de seguridad con sus aliados, y ahora es el momento adecuado para hacer uso de esos acuerdos”, ha asegurado a Reuters un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

La delegación china ante Naciones Unidas remitió las preguntas de Reuters al Ministerio de Exteriores en Pekín. Los ministerios de Exteriores y Defensa chinos no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El presidente estadounidense Donald Trump ha sido claro: “O llegamos a un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro, como la última vez”, dijo un funcionario de la Casa Blanca, en referencia al actual enfrentamiento con Irán.

Los misiles serían uno de los equipos militares más avanzados que China haya transferido a Irán, desafiando el embargo de armas de la ONU impuesto por primera vez en 2006. Las sanciones fueron suspendidas en 2015 como parte del acuerdo nuclear con EEUU y sus aliados, y luego restablecidas en septiembre pasado.

Compra de misiles a Rusia

Recientemente también se ha conocido que Irán ha alcanzado un acuerdo secreto con Rusia para la compra de misiles portátiles por unos 500 millones de euros, en la que sería la mayor apuesta de Teherán por reconstruir su defensa aérea tras los daños sufridos durante la guerra del año pasado con Israel.

El contrato, firmado en Moscú el pasado diciembre, compromete a Rusia a suministrar 500 unidades de lanzamiento portátiles Verba y 2.500 misiles 9M336 en un plazo de tres años, de acuerdo con documentos rusos filtrados a los que, según revela el ‘Financial Times’ (FT).

Los detalles filtrados del acuerdo salen a la luz justo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, ha desplegado fuerzas militares en Oriente Medio y ha amenazado a Teherán con ataques si no acepta nuevas restricciones a su programa nuclear.