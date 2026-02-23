Irán cierra un acuerdo secreto con Rusia para comprar misiles 'Verba' y '9M336' por 500 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Irán ha firmado un acuerdo secreto con Rusia para comprar misiles portátiles Verba y 2.500 misiles 9M336 por 500 millones de euros. El contrato fue firmado en Moscú en diciembre y prevé entregas de los misiles entre 2027 y 2029 para reforzar la defensa aérea iraní. El sistema Verba es de última generación, con guiado multispectral avanzado, mejorando la capacidad de Irán para derribar aeronaves, drones y misiles de crucero. La compra responde a la degradación de la defensa aérea iraní tras los ataques de EE.UU. e Israel contra instalaciones nucleares del país en el conflicto del año pasado.

Irán ha alcanzado un acuerdo secreto con Rusia para la compra de misiles portátiles por unos 500 millones de euros, en la que sería la mayor apuesta de Teherán por reconstruir su defensa aérea tras los daños sufridos durante la guerra del año pasado con Israel.

El contrato, firmado en Moscú el pasado diciembre, compromete a Rusia a suministrar 500 unidades de lanzamiento portátiles Verba y 2.500 misiles 9M336 en un plazo de tres años, de acuerdo con documentos rusos filtrados a los que, según revela el ‘Financial Times’ (FT).

Los detalles filtrados del acuerdo salen a la luz justo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, ha desplegado fuerzas militares en Oriente Medio y ha amenazado a Teherán con ataques si no acepta nuevas restricciones a su programa nuclear.

El Verba, uno de los sistemas de defensa aérea portátil más modernos de Rusia, es un misil de última generación operado desde el hombro por un solo soldado y destinado a reemplazar a los veteranos Strela‑3 e Igla‑S.

Guiado por infrarrojos, está diseñado para derribar misiles de crucero, aeronaves de vuelo bajo y drones, reforzando así la defensa antiaérea de corto alcance en el campo de batalla.

El sistema emplea misiles de combustible sólido capaces de abatir aviones, helicópteros, misiles de crucero y pequeños drones a distancias de hasta unos 6 kilómetros y a altitudes cercanas a los 4.500 metros, lo que supone una mejora notable en alcance y eficacia frente a sistemas anteriores como el Stinger.

Su característica más avanzada es la cabeza buscadora multispectral de tres bandas (infrarrojo cercano, infrarrojo medio y ultravioleta), que le permite distinguir mejor el objetivo real de las bengalas y otras contramedidas, aumentando su resistencia a las interferencias.

Por su parte, los 9M336 son los misiles superficie‑aire que arma el sistema portátil ruso 9K333 Verba, es decir, el proyectil que se lanza desde el tubo MANPADS.​

Se trata de un misil de corto alcance guiado por un buscador óptico multiespectral (ultravioleta e infrarrojo en varias bandas), optimizado para derribar aeronaves de vuelo bajo, helicópteros, drones y misiles de crucero con baja firma térmica.

Llegarán a partir de 2027

Según el FT, las entregas del Verba están calendarizadas en tres tramos entre 2027 y 2029.

Teherán cursó formalmente la petición de estos sistemas el pasado julio, pocos días después del final del conflicto de 12 días en el que EEUU se unió a Israel en los ataques contra las tres principales instalaciones nucleares iraníes, de acuerdo con el contrato citado por el diario.

Durante aquella campaña, la red integrada de defensa aérea iraní quedó seriamente degradada, lo que permitió a la fuerza aérea israelí establecer y mantener rápidamente la superioridad aérea sobre amplias zonas del país.

El nuevo acuerdo para el suministro de Verba fue negociado entre Rosoboronexport, la agencia estatal rusa de exportación de armamento, y el representante en Moscú del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL, por sus siglas en inglés).