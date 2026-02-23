Irán afirma que un ataque "limitado" de EEUU sería "un acto de agresión" que provocaría una respuesta "decisiva"

Las advertencias de Irán surgen tras amenazas de intervención militar de Trump y en un contexto de negociaciones nucleares afectadas por ataques previos de Estados Unidos e Israel.

El jefe del Ejército iraní asegura que las Fuerzas Armadas defenderán la independencia del país y que millones de soldados están preparados para sacrificar su vida por Irán.

El Gobierno iraní insiste en que su programa nuclear es pacífico y exige el levantamiento de las sanciones estadounidenses como condición principal para cualquier acuerdo.

Irán advierte que cualquier ataque de Estados Unidos, aunque sea limitado, sería considerado un acto de agresión y provocaría una respuesta militar decisiva.

El Gobierno de Irán advirtió este lunes que cualquier ataque de Estados Unidos, incluso “limitado”, sería considerado “un acto de agresión” y desencadenaría una respuesta militar “decisiva” de Teherán, después de que el presidente Donald Trump planteara esa opción ante la falta de avances que considera significativos en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

"No existe tal cosa como un ‘ataque limitado’. "Un acto de agresión es un acto de agresión", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei.

Asimismo, subrayó que "cualquier Gobierno consideraría eso como un acto de agresión". "En el marco del derecho inherente a la legítima defensa, responderíamos de forma firme y decisiva", remarcó en rueda de prensa.

Baqaei recalcó que "ninguna negociación cuyo objetivo sea forzar a una de las partes, en este caso Irán, tiene sentido". "Hemos dicho en repetidas ocasiones que somos serios y estamos decididos a seguir la vía diplomática, porque confiamos en la legitimidad de nuestras posiciones", añadió, insistiendo en que el programa nuclear iraní "tiene una naturaleza pacífica".

"El carácter y las acciones de los iraníes no van en línea con la rendición", sostuvo, antes de apuntar que, desde la perspectiva del Derecho Internacional, hablar de rendición "contradice sus principios y normas".

En este contexto, el portavoz advirtió de que Estados Unidos "no puede ignorar las preocupaciones nacionales y de seguridad de Irán" en las conversaciones en curso y recalcó que cualquier acuerdo debe ser también «beneficioso» para Teherán. "La razón, la lógica y la ética dictan que se tomen medidas para retirar cuanto antes las sanciones", señaló.

"El componente principal de un acuerdo es el levantamiento de las sanciones, que debe aplicarse y hacerse operativo por parte de Estados Unidos", defendió.

"A cambio, Irán está dispuesto a dar pasos claros y específicos para garantizar que su programa nuclear nunca será militarizado ni destinado al desarrollo de armamento", agregó.

Baqaei se mostró moderadamente optimista sobre el proceso diplomático. "Si hay buena voluntad y seriedad por ambas partes, se pueden esperar resultados", afirmó, expresando su deseo de celebrar "otra ronda de negociaciones en los próximos días", después de que Omán confirmara una nueva cita indirecta entre Washington y Teherán.

"Hasta su último aliento"

Por su parte, el jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, aseguró que las Fuerzas Armadas "defenderán la independencia y la integridad de Irán hasta su último aliento". "El enemigo debe saber que la nación iraní permanecerá firme y no permitirá que se ejecute ningún plan malicioso", advirtió.

"Los enemigos dicen que son invencibles, pero eso es falso", añadió, antes de sostener que Irán no se encuentra en una posición de debilidad. "El gran Irán no puede ser deglutido. Millones de soldados están preparados para sacrificar su vida por la patria", zanjó.

Las advertencias de Teherán llegan tras las amenazas de Trump de una posible intervención militar vinculada ahora al pulso en torno al programa nuclear, que Irán insiste en que tiene fines exclusivamente civiles y que quedó gravemente dañado por los ataques israelíes y estadounidenses de junio de 2025, con cientos de muertos y heridos.

Aquella ofensiva se produjo en pleno intento de reactivar un marco de entendimiento nuclear después de que el acuerdo de 2015 quedara en suspenso por la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018, ordenada por el propio Trump