EEUU insta a Portugal a sustituir sus cazas F‑16 por F‑35 para llegar a la 'Champions League' de la Unión Europea

Las claves nuevo Generado con IA El embajador de EEUU en Portugal, John Arrigo, instó al Gobierno portugués a sustituir sus cazas F-16 por los F-35 de Lockheed Martin para garantizar la interoperabilidad con las fuerzas aéreas líderes de Europa. Arrigo defendió que el F-35 es el mejor caza furtivo de quinta generación y llevaría a la Fuerza Aérea portuguesa a la 'Champions League' de la UE. El embajador también promovió aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en 2035, en línea con la nueva meta de la OTAN. Estados Unidos busca reducir la influencia china en Portugal, promoviendo una política centrada en la ciberseguridad, el control de inversiones y el posible retiro portugués de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

El embajador de Estados Unidos en Portugal, John Arrigo, ha instado al Gobierno portugués a reemplazar su flota de cazas F‑16 por los F‑35 Lightning II de Lockheed Martin, al considerar que el caza furtivo de quinta generación “garantizaría la interoperabilidad con las fuerzas aéreas de primer nivel de Europa”.

"El F‑35 es el mejor caza: es un avión furtivo de quinta generación que llevará a la Fuerza Aérea Portuguesa a la Champions League en el contexto de la UE", afirmó.

Así lo ha asegurado Arrigo en declaraciones a CNN Portugal, quien también ha subrayado que su intención es poner su experiencia empresarial al servicio del Ejecutivo luso para impulsar un incremento sostenido del gasto en defensa, con el objetivo de alcanzar el 5% del PIB en 2035, frente al actual 2%, en línea con la nueva meta marcada por la OTAN.

Ya en noviembre pasado, el ministro de Defensa portugués, Nuno Melo, declaró que el proceso de selección para el futuro caza de combate aún no se ha iniciado, aunque Lisboa analiza opciones entre fabricantes estadounidenses y europeos.

Arrigo subrayó que más de 900 F-35 están en servicio o en pedido en toda Europa y que, en términos de interoperabilidad, “el F-35 es sin duda el camino a seguir”, destacando además que el 25% del avión se fabrica con componentes europeos.

Reducir la presencia china

En relación con China, el embajador recalcó que la Administración Trump no busca obligar a Portugal a elegir entre Washington y Pekín, sino promover una política de "reducción de riesgos" centrada en la ciberseguridad y el control de las inversiones.

Recordó que las empresas chinas incrementaron su presencia en Portugal tras el rescate financiero de 2011‑2014, cuando la depreciación de los activos atrajo capital extranjero.

Portugal obtuvo un rescate de 78.000 millones de euros en mayo de 2011 de la UE, el FMI y el BCE, después de que el aumento de los costes de endeudamiento durante la crisis de la deuda de la eurozona le cerrara el acceso a los mercados, pero tuvo que aceptar duras medidas de austeridad que provocaron una profunda recesión.

Actualmente, China Three Gorges posee un 21,4% de EDP, China State Grid controla el 25% de la operadora eléctrica REN, y el grupo Fosun, con sede en Hong Kong, mantiene el 20% del banco Millennium BCP y el 85% de la aseguradora Fidelidade, según señala la agencia Reuters.

Arrigo calificó a Estados Unidos como el "mejor socio de Portugal", aunque matizó que desea mantener a cualquier “adversario a cierta distancia”.

También vinculó una posible retirada de Lisboa de la Iniciativa de la Franja y la Ruta china, a la que se unió en 2018, con un fortalecimiento de la relación bilateral con Washington.

"La asociación con EEUU florecería si Portugal siguiera el ejemplo de Italia, que se retiró en 2023", aseguró el embajador.