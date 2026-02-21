El Ejército del Aire se blinda frente a los satélites espía: integrará una red de antenas para detectarlos y seguirlos

El sistema también ayuda a controlar la basura espacial y se está expandiendo con nuevas estaciones, incluso fuera de España, para ampliar la cobertura.

Las antenas permiten localizar satélites mediante triangulación y caracterizar su trayectoria, facilitando la protección de infraestructuras sensibles.

La empresa española GMV instalará una antena en la Base Aérea de Morón como parte de la red Focusear, mejorando la monitorización de amenazas en el espacio.

El Ejército del Aire y del Espacio integrará una red de antenas pasivas de radiofrecuencia para detectar y seguir satélites espía.

El espacio, como cuarto dominio de la guerra, también necesita de sus particulares ojos y oídos que permitan conocer qué amenazas desconocidas orbitan sobre un territorio.

En España, este trabajo recae en el Ejército del Aire y del Espacio, a través del Mando del Espacio, quien se encarga de escudriñar cada rincón del cosmos que sea de interés nacional.

Para llevar a cabo este trabajo tan complejo, el Ministerio de Defensa cuenta con varios sensores de radar y telescopio —haciendo el papel de ojos— y, ahora, acaba de incluir una serie de antenas pasivas de radiofrecuencia —oídos—.

La compañía española GMV acaba de firmar un contrato con el Ejército del Aire y del Espacio para la instalación de una de estas antenas en la Base Aérea de Morón, en la provincia de Sevilla, como parte de su red Focusear.

Mediante este acuerdo, el Centro de Operaciones y Vigilancia Espacial (COVE) podrá tener acceso a los datos de Focusear con el objetivo de monitorizar y conocer algunas de las potenciales amenazas que allí se encuentran.

Las antenas de Focusear "reciben señales de radiofrecuencia emitidas por los satélites que están volando", ha explicado Miguel Ángel Molina, adjunto al director general de Sistemas Espaciales de GMV, a EL ESPAÑOL.

"Interceptando la señal desde varios puntos y por triangulación, se puede obtener la posición del satélite", ha afirmado. Para ello, utilizan las emisiones de radiofrecuencia en banda Ku de esos mismos satélites y, una vez caracterizados, llevarlos a la base de datos interna del COVE.

La clave de Focusear es "tener varios centros de recepción de la misma señal" con la que llevar a cabo ese análisis. "Una vez localizado e identificado, se asigna un nombre y se calcula su trayectoria orbital".

"De esta forma se puede calcular en todo momento la posición del satélite para cualquier momento del futuro cercano".

Esta es una capacidad clave que pueden aprovechar los tres ejércitos y cualquier organismo dependiente del Ministerio de Defensa, así como los aliados.

"Si tomamos un satélite de comunicaciones, me puede interesar saber cuándo pasa para poder enviar información a través de él", ha señalado Molina.

Otro campo de aplicación clave es "si detecto un satélite espía que tiene la intención de realizar fotografías sobre un área de interés", como puede ser una base militar o en un despliegue.

Sabiendo la trayectoria "puedo conocer cuándo sobrevolará la zona y, de esta forma, alejar de sus cámaras y sensores cualquier tipo de elemento que no debería verse".

Sincronización con el COVE

Tal y como explica Miguel Ángel Molina, la red Focusear ya se encuentra en una primera etapa de servicio.

"Ahora mismo funciona bastante bien para satélites geoestacionarios y estamos en un proceso de mejora del sistema para incorporar la detección y localización de satélites en LEO".

GMV es también la empresa responsable de la infraestructura del COVE y de las herramientas que utilizan los militares para llevar a cabo su trabajo de monitorización espacial.

"Ahora mismo el COVE recibe datos de telescopios y del radar que también se encuentra dentro de la Base Aérea de Morón", afirma Molina. Este último está fabricado por Indra, lleva en servicio desde el 2019 y en 2023 recibió una importante mejora de sus capacidades.

Con la integración de Focusear, el objetivo del Mando del Espacio es tener una fuente más de información y datos sobre los satélites que sobrevuelan las zonas de interés designadas por el Ministerio de Defensa.

En cuanto a la proyección fuera de España de esta tecnología, GMV anunció hace solo unas semanas que ha sido la adjudicataria de un programa por parte del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia (CNES) dentro del programa de vigilancia y seguimiento espacial de la UE.

Este contrato permitirá a la compañía española realizar el despliegue de una red de sensores pasivos de radiofrecuencia —antenas— fuera del territorio de la UE y reforzar la vigilancia de los satélites geoestacionarios que transmiten en banda Ku a través de regiones actualmente sin cobertura.

GMV no informa de la ubicación de estas nuevas estaciones, tan solo que les permitirán realizar una detección de alta precisión —unos tres metros— y baja latencia —15 minutos—; "ampliando considerablemente el alcance del sistema Focusear ya operativo en España".

La antena bética

Esta antena recién instalada en la Base Aérea de Morón complementa a las que GMV ya tiene instaladas en Tres Cantos (Madrid), Boecillo (Valladolid) y Barcelona, con las que gestionan más de 2.800 tracks al día.

"Estamos instalando otra antena en Washington, donde GMV tiene su sede en Estados Unidos", afirma Miguel Ángel Molina a este periódico. "Lo que nos proporciona una red mucho más amplia y capaz para realizar las triangulaciones y monitorizar los satélites".

Antena de Focusear en la Ciudad deportiva del Real Betis Balompié GMV

Antes de su traslado a la Base Aérea de Morón de la Frontera, la antena ya estaba en Sevilla, concretamente en la Ciudad Deportiva del Betis en la localidad de Dos Hermanas.

El equipo de fútbol cedió sus instalaciones para que GMV instalara el sistema de recepción de radiofrecuencia. "El Betis es uno de los clubes más concienciados con el medioambiente de todo el mundo", explica Molina.

"Como este sistema también permite mantener una monitorización de la basura espacial, el equipo nos cedió este espacio".

"Hay satélites que siguen emitiendo y se encuentran fuera de control", afirma. "Con Focusear podemos tener esta basura localizada y así evitar accidentes orbitales".