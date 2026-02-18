Marco Guadalupi, CTO de Sateliot: "Lanzar con el Miura 5 es un riesgo, pero en PLD Space se respira profesionalidad"

Las claves nuevo Generado con IA Sateliot y PLD Space acuerdan el lanzamiento de dos satélites de la constelación Tritó a bordo del Miura 5 en el último trimestre de 2027. Marco Guadalupi, CTO de Sateliot, destaca la profesionalidad y flexibilidad de PLD Space, aunque reconoce el riesgo de usar un cohete nuevo. La constelación Tritó permitirá conectividad 5G y aplicaciones IoT, facilitando la comunicación en situaciones críticas y zonas remotas. Sateliot busca controlar todo el proceso tecnológico internamente y ve en la India un mercado estratégico para expandir su cobertura.

Las sinergias en la industria espacial española comienzan a cristalizar en forma de acuerdos. El más representativo y reciente es el que han anunciado este martes Sateliot y PLD Space, dos de los referentes del tejido del new space.

Estos últimos, con su lanzador Miura 5, serán los encargados de poner en órbita dos satélites de la constelación Tritó de la compañía catalana.

Según ha confirmado Marco Guadalupi, CTO de Sateliot, a EL ESPAÑOL, sus dos orbitadores irán a "bordo del primer vuelo comercial del cohete" ilicitano.

PLD Space tiene previsto ejecutar el primer lanzamiento de prueba en los próximos meses desde el Puerto Espacial de Kourou (Guayana Francesa), pero no será hasta 2027 cuando finalmente alcancen el hito de convertirse en operador comercial.

"Casi seguro que será en el cuarto vuelo del Miura 5", ha explicado Guadalupi. "Nuestro vuelo está previsto para el último trimestre del 2027".

Este cronograma de Sateliot depende por completo de cómo vayan los vuelos experimentales que ejecutará PLD Space y la capacidad de fabricación que pretenden alcanzar durante este mismo año.

La sintonía entre ambas compañías es plena. "Hemos visitado todas las instalaciones de integración y pruebas tres veces", ha afirmado Guadalupi a este medio.

"También hemos visto cómo trabajan y la tecnología que tienen, y puedo decir que no es un juego, se respira profesionalidad", asegura el ingeniero.

Marco Guadalupi también comenta que es un "cohete nuevo" del que no se conoce la fiabilidad y supone "una misión de riesgo, aunque confiamos plenamente en el Miura 5".

El CEO de Sateliot, Jaume Sanpera, y el responsable de negocio de PLD Space, Raúl Verdú. P PLD Space

Uno de los puntos clave que destaca es que la compañía alicantina les proporciona una "flexibilidad importante y nos permite marcar un camino en la industria".

"Estamos locos y sabemos lo que queremos", bromea el CTO de Sateliot. "Creo que alguien debe dar este paso".

Constelación Tritó

Las previsiones de Sateliot para su Constelación Tritó pasan por realizar un primer lanzamiento con una plataforma de prueba a mediados de 2027. "Será una punta de lanza de todo el despliegue planeado".

"En ella validaremos la carga útil de los satélites" que a finales de ese mismo año se integrarán a bordo del Miura 5, afirma Guadalupi.

Los satélites comerciales incrementarán las capacidades de esa plataforma de prueba, permitiendo conectividades directas entre dispositivos y satélites.

Una de las cualidades más importantes es que estos satélites podrán "establecer la conexión cuando el dispositivo está en el bolsillo", explica.

Con este planteamiento, "estamos buscando cubrir situaciones de desastres naturales para proporcionar asistencia a los usuarios", así como aplicaciones en el entorno de la seguridad y la defensa, donde este tipo de comunicaciones son clave.

Es en esos momentos "cuando la conectividad es más crítica" y la rama satelital se ha posicionado como una de las mejores alternativas.

Además de los teléfonos móviles, otro de los campos de actuación de esta Constelación Tritó pasa por el IoT (Internet of Things, Internet de las Cosas) que ha sido la especialidad y el foco de Sateliot desde su fundación.

"Imagina que necesitas actualizar inalámbricamente una flota de vehículos o aviones que, en muchas ocasiones, no tienen conectividad o no pueden pararse para llevar a cabo esta intervención".

Guadalupi no responde al número de satélites de la Constelación Tritó que planean poner en órbita. "Serán cientos, pero no queremos dar más información".

En cuanto a la puesta en órbita de esos "cientos de satélites", Guadalupi apunta a que la intención es centralizar el proceso para simplificarlo y agilizarlo al máximo.

"No cerramos la puerta a ningún posible lanzador, pero es cierto que con PLD Space tenemos una grandísima oportunidad de impulsar la construcción de esos cohetes al lado de casa", afirma.

"Nuestra apuesta es muy clara, vamos a apoyarles y ojalá podamos construir muchos satélites sin pelearme con diferentes interfaces eléctricas y mecánicas".

Las interfaces que conectan el satélite con el lanzador son uno de los cambios y retos más importantes con los que tienen que lidiar los ingenieros encargados del payload.

Otro punto esencial que destaca Marco Guadalupi es la facilidad operativa poder lanzar desde la Guayana Francesa, un territorio ultramar de Francia.

"La parte logística es mucho más sencilla para realizar lanzamientos desde Kourou, principalmente en temas de exportación de tecnología tan avanzada", afirma. "Es algo a tener muy en cuenta".

Con ellos pretenden proporcionar cobertura global y que esta se ponga a disposición de los usuarios de forma discrecional. "Tan sólo cuando se necesite y a través de una serie de proveedores en cada país".

"Uno de los retos a los que nos enfrentamos es que estamos haciendo una verticalización completa de toda la tecnología". Por lo que el diseño, fabricación y construcción la están haciendo "en casa".

Esto supone un salto muy importante en cuanto al esquema productivo de la propia Sateliot, que antes recurría a otras compañías para buena parte de ese proceso y ahora opta por controlar de principio a fin todo lo que les es posible. Un planteamiento que siguen otros actores de la industria.

Rumbo a la India

Coincidiendo con este anuncio, el CEO de Sateliot, Jaume Sanpera, se encuentra de viaje a la India representando a la compañía y como parte de un grupo de empresas invitadas por el Gobierno de Sánchez.

El objetivo es aprovechar el nuevo Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la India para impulsar la inversión en tecnologías y energías renovables.

Sateliot, que cuenta con una sede en el país asiático, identifica a la "India como un país clave", ha asegurado Marco Guadalupi, en el que proporcionará conectividad a las zonas remotas.