Indra y ELT Group fortalecen su cooperación estratégica en defensa multidominio

Indra y ELT Group han firmado un acuerdo marco de colaboración destinado a reforzar su cooperación industrial y tecnológica en el ámbito de la defensa multidominio, con el objetivo de desarrollar conjuntamente soluciones que impulsen la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica europea.

Este acuerdo se articula en torno a tres ámbitos clave: el dominio terrestre, el espacial y los sistemas aéreos no tripulados (UAVs), consolidando la alianza entre dos actores estratégicos del ecosistema de defensa europeo.

El acuerdo sienta las bases para una colaboración profunda que aprovecha las fortalezas complementarias de ambas compañías. Indra, referente en la integración de programas de defensa de nueva generación, aporta su experiencia en sistemas multidominio, tecnología radar, ciberdefensa, espacio y guerra electrónica.

Por su parte, ELT Group contribuye con su especialización en soluciones destinadas a garantizar el control, la protección y la explotación del espectro electromagnético, un recurso esencial para la obtención de la superioridad informativa y operativa en entornos militares modernos.

El presidente de Indra Group, Ángel Escribano, ha subrayado que "este acuerdo con ELT Group consolida la ambición de Indra de impulsar una defensa europea más soberana, interoperable y multidominio".

Escribano ha destacado además que la combinación de capacidades complementarias permitirá “desplegar soluciones europeas de alto valor que refuercen la autonomía estratégica del continente en los dominios terrestre, espacial y de sistemas no tripulados”.

En esa misma línea, el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, ha señalado que la alianza "abre oportunidades inmediatas para presentar propuestas integradas y competitivas en programas europeos", gracias a la integración de la experiencia de Indra con la especialización de ELT en guerra electrónica, inteligencia de señales y protección de comunicaciones críticas.

"Dominar el espectro electromagnético es esencial -ha afirmado- porque gran parte de la tecnología militar moderna depende de él. Al unirnos a ELT, reforzamos nuestras capacidades conjuntas y avanzamos coordinadamente en el marco europeo para ofrecer soluciones soberanas que incrementen la resiliencia y la superioridad operativa de nuestros clientes”.

Por su parte, Enzo Benigni, presidente y CEO de ELT Group, ha destacado que "este acuerdo supone un paso adelante para reforzar la cooperación industrial europea en defensa".

Asimismo, Benigni ha recordado que ambas compañías ya colaboran en programas como el Eurofighter y comparten la visión de impulsar tecnologías avanzadas e integradas ante los nuevos desafíos multidominio.

Finalmente, Domitilla Benigni, CEO y directora de operaciones de ELT Group, ha insistido en el valor estratégico de esta alianza, afirmando que "las capacidades en inteligencia de señales, guerra electrónica y gestión del espectro que poseen ELT e Indra son activos estratégicos para Europa en un momento en que los desafíos globales y la fortaleza tecnológica fuera del espacio euroatlantista empujan hacia alianzas industriales de alto valor".