General Isaac Crespo, Jefe del Mando Espacial: "La disuasión en el espacio debe mantenerse de forma proactiva"

General Isaac Crespo, Jefe del Mando Espacial, durante su intervención en el SSSIF Izan González Málaga

El espacio como el cuarto dominio militar cada vez cuenta con mayor peso dentro de las estrategias y doctrinas de defensa de los países.

Las nuevas compañías del denominado new space han permitido una importante reducción de los costes de acceso al escenario espacial, donde cada vez se despliegan más capacidades críticas.

"El espacio ha pasado de ser un vecino estático a convertirse en uno estratégico por derecho propio", ha explicado el general de división Isaac Crespo, Jefe del Mando del Espacio (MESPA), en una presentación en el Small Satellites & Services International Forum (SSSIF) que se celebra en Málaga estos días.

"Ya nos basta con hablar del espacio como un entorno de apoyo, hoy por hoy, es un dominio operacional donde la competencia es constante", afirma.

Crespo también ha señalado que en este dominio debe "mantenerse la disuasión de forma proactiva" y los errores de cálculo tienen consecuencias muy complejas.

El reconocimiento del espacio como un dominio operacional por parte de la OTAN y la Unión Europea debe ir acompañado de acciones y movimientos que acompañen esa disuasión.

"El espacio está en constante disputa, incluso en estos tiempos", afirma el general Crespo.

Hay "acciones que no alcanzan el umbral de convertirse en conflictos armados y que pueden pasar a la zona gris como la suplantación de identidad, las ciberintrusiones o las operaciones de proximidad inseguras".

Para evitar estas situaciones, la disuasión espacial debe ser "continua, creíble y visible" y afirma que se trata de un tema "inseparable de la seguridad en la superficie terrestre".

En cuanto al papel nacional, el general apunta a que España debe tener un rol espacial "comprometido y responsable" y "no puede seguir siendo un consumidor pasivo de servicios espaciales".

"Debemos contribuir activamente a la estabilidad, la resiliencia y la disuasión en este ámbito", ha continuado. "Y todos debemos participar de ello", en referencia tanto a los estamentos militares y públicos como a la industria.

El general apunta a un cambio importante en la estrategia espacial nacional, adquiriendo la capacidad de mantener una "competición a largo plazo por debajo del umbral de la guerra".

"Muchas acciones realizadas en el espacio son reversibles, ambiguas o negables", ha afirmado. "Pero el reto no es sólo detectarlas".

El general de división Crespo apunta a que el objetivo es "interpretar la intención, atribuir responsabilidades, profundizar y, si es necesario, responder" a esos mismos ataques.

Con este planteamiento, "la conclusión es que la seguridad espacial ya no puede abordarse sin la cooperación estructurada entre los gobiernos, nuestras Fuerzas Armadas, el mundo académico y la industria".

En cuanto a la parte de las Fuerzas Armadas, el general Crespo ha indicado que la "misión del MESPA es proteger los sistemas espaciales nacionales críticos y garantizar la libertad de acceso de España al espacio".

La disuasión "no se trata de amenazar con la destrucción, es algo que a veces se malinterpreta", ha asegurado.

"Se trata de moldear comportamientos" y "estar presente, ser consciente y tener la capacidad de responder con prontitud antes de que una situación se agrave", lo que incluye la generación de "recursos operativos".