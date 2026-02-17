Turquía estrena su Bayraktar TB3 en unas maniobras navales de la OTAN en el Báltico

La empresa Baykar, responsable del TB3, se consolidó en 2025 como el mayor exportador mundial de drones, con acuerdos en 37 países y el 90% de su facturación en mercados internacionales.

Este dron, diseñado para operar desde barcos con pista corta, refuerza la apuesta turca por sistemas no tripulados tras quedar fuera del programa F-35.

El TB3 despegó de forma autónoma desde el buque turco TCG Anadolu y ejecutó con éxito el lanzamiento de municiones guiadas contra blancos de superficie.

El dron Bayraktar TB3 de Turquía realizó su primera demostración operativa fuera del país durante unas maniobras navales de la OTAN en el mar Báltico.

La industria de defensa turca ha dado un nuevo paso en su estrategia para afianzarse como actor tecnológico de referencia en la OTAN. El Bayraktar TB3, un dron de combate táctico diseñado para operar desde buques con pista corta, ha participado en la fase naval del ejercicio Steadfast Dart 2026 en el mar Báltico, en su primera demostración operativa fuera de territorio turco.

Desde la cubierta del buque insignia turco, el TCG Anadolu (basado en el diseño del LHD español Juan Carlos I y desarrollado en estrecha colaboración con Navantia), el TB3 realizó un despegue autónomo y lanzó una salva doble de municiones guiadas MAM-L contra blancos de superficie, logrando impactos directos antes de tomar de nuevo a bordo.

El TB3, concebido específicamente para operaciones embarcadas, incorpora alas plegables, aviónica reforzada y capacidad autónoma en entornos marítimos.

Se trata de la evolución naval del conocido TB2 —empleado con éxito en varios conflictos recientes—, pero con mejoras estructurales y operativas que le permiten despegar y aterrizar en pistas cortas embarcadas.

Actualmente, tres plataformas TB3 operan desde el Anadolu y han sido evaluadas por personal militar aliado durante los lanzamientos reales. Según fuentes del ejercicio, la demostración de fuego obtuvo la máxima calificación.

El concepto de “porta-drones” que encarna el buque Anadolu emerge así como una alternativa pragmática para aquellas marinas que no cuentan —ni prevén contar— con portaaviones convencionales de ala fija tripulada.

Turquía, tras quedar fuera del programa F-35, reconvirtió el buque en una plataforma centrada en sistemas no tripulados, reforzando así su autonomía estratégica.

Baykar, músculo exportador

En términos estratégicos, el Bayraktar TB3 refuerza la ambición de Ankara de desarrollar una industria de defensa autónoma y de proyectar poder en el Mediterráneo, el mar Negro y otras áreas de interés.

Detrás del programa se encuentra Baykar, empresa que asegura haber financiado todos sus desarrollos con recursos propios desde su fundación.

El dron de combate táctico Bayraktar TB3. Baykar

En 2025 se consolidó como el mayor exportador mundial en el segmento de vehículos aéreos no tripulados, con ingresos por exportaciones de 2.200 millones de dólares y un 90% de su facturación procedente de mercados exteriores.

Hasta la fecha, la compañía ha firmado acuerdos con 37 países: 36 para el Bayraktar TB2 y 16 para el Bayraktar Akinci, lo que ilustra la proyección global de la industria turca.