Suecia adquiere a Rheinmetall ocho torres 'Seasnake 30' para equipar sus lanchas de combate 'CB90' fabricadas por Saab

Suecia ha encargado a Rheinmetall el suministro de ocho sistemas de armas Seasnake 30 destinados a la Marina sueca, con un valor aproximado de 63 millones de euros.

Los nuevos sistemas constituirán el armamento principal de las embarcaciones de asalto rápido Combat Boat 90 (CB90), fabricadas por Saab, que forman parte fundamental de las capacidades litorales del país escandinavo. El pedido inicial se realizó en febrero de 2026 y prevé la entrega del primer sistema en febrero de 2028.

El contrato se enmarca en un acuerdo marco de cuatro años que incluye no solo el sistema de armas, sino también munición de entrenamiento y de explosión aérea de calibre 30 mm, además de servicios de mantenimiento y piezas de repuesto.

El acuerdo contempla igualmente una opción para la adquisición de hasta 29 sistemas adicionales, lo que permitiría ampliar significativamente la dotación de la flota de CB90 en los próximos años.

Con esta operación, Suecia se convierte en el primer país miembro de la OTAN en incorporar el Seasnake 30, un sistema de armas naval de nueva generación desarrollado por el gigante armamentístico alemán.

Este hecho representa un notable éxito de mercado para el grupo germano, que refuerza así su posición como proveedor de referencia en el ámbito de la defensa marítima dentro de la Alianza Atlántica.

El Seasnake 30 se distingue por su cañón de 30 mm, con una cadencia máxima de 1.100 disparos por minuto y control remoto integral. Está diseñado para la defensa de corta distancia tanto contra amenazas de superficie como aéreas, incluidas aeronaves no tripuladas.

Lancha de combate CB90 de Suecia Saab

Su integración de sensores diurnos e infrarrojos, telémetro láser y sistemas automáticos de detección y seguimiento le confieren una elevada precisión incluso en condiciones adversas. Además, su capacidad de explosión aérea aumenta su eficacia frente a drones y blancos de pequeño tamaño en movimiento.

El diseño compacto y de baja firma del Seasnake 30 favorece la discreción de las plataformas en las que se instala, una característica esencial en operaciones costeras y de alta velocidad como las que realizan las CB90.

Lanchas de combate

Las lanchas CB90 son embarcaciones polifacéticas, que se desplazan con rapidez y facilidad cerca de calas y están bien diseñadas. Desde los controles hasta las defensas, está en el lugar preciso para operar con fluidez en condiciones difíciles.

La última versión desarrollada por Saab es la denominada CB90 HSM, que presenta una ergonomía mejorada y una mayor comodidad para la tripulación, al disponer de una eslora de 16,3 metros y una manga de 3,8 m. A su vez, su interior versátil y resistente, junto con una sólida rampa de proa, garantiza un despliegue rápido en playas descubiertas.

CB90 Saab 2

El fabricante destaca que las lanchas, con un caso íntegramente de aluminio, puede transportar fácilmente múltiples tropas y carga, tanto en aguas poco profundas como abiertas, manteniendo gran maniobrabilidad y una velocidad capaz de superar los 45 nudos.

Además, cuentan con un nuevo sistema de gestión de combate y sensores de vigilancia que incrementan su poder de ataque. En cuanto a su armamento, puede equipar plataformas giratorias estabilizadas, sistemas de misiles más pequeños y estaciones de armas remotas.

La embarcación ofrece también protección contra armas químicas, biológicas, químicas y nucleares (QBRN) y balística gracias a su revestimiento ligero de polietileno y a su cristal de seguridad. Entre las características principales de la nueva versión sobresale una transmisión que optimiza el punto de gravedad y vuelve a la embarcación más estable, rápida y silenciosa.