J.C. Cortés, director de la Agencia Espacial Española: "Pensamos incluir tecnología radar en la Constelación Atlántica"

El tejido industrial espacial se reúne desde hoy en el Small Satellites & Services International Forum (SSSIF) en Málaga para abordar las necesidades tecnológicas y mostrar los últimos avances de uno de los sectores más importantes a nivel mundial.

En la ceremonia de apertura del foro, ha participado Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española, quien ha realizado un repaso al estado actual del panorama desde un prisma tanto español como europeo.

"La competencia ha tomado una nueva dimensión y ahora está aislada entre las superpotencias espaciales, en particular Estados Unidos y China", ha explicado.

Cortés también ha señalado que "hemos sido testigos de una situación en la que comenzamos en la exploración espacial, desde la exploración hasta la explotación y de la explotación a la militarización".

Actualmente, "en la etapa central, estamos en una situación donde la militarización del espacio es una realidad".

"Al mismo tiempo, el sector privado está empezando a lanzar iniciativas importantes", ha señalado. Pero ha puesto el foco en que las actividades públicas están por debajo de lo necesario para ser exitosas.

El director de la Agencia Espacial Española también ha indicado que estamos "presenciando un cambio en las prioridades de la Luna a Marte", también una "tendencia a desregular la actividad espacial".

En medio de este escenario tan complejo, Cortés ha señalado la escasa inversión que se realiza en Europa en esta rama.

"Es un sexto del presupuesto de Estados Unidos". La inversión per capita en Europa es de 25 euros, en EEUU más de 200.

"Debo decir que Europa está muy preocupada por la sostenibilidad, y también por la vulnerabilidad", ha explicado. "Cuanto más dependemos de la tecnología, más vulnerable es nuestra sociedad".

De vuelta a España, el director de la AEE ha apuntado a que "están a cargo del diseño y la coordinación de la estrategia espacial", incluida la parte militar.

"Vamos a invertir 2.300 millones de euros en los próximos cinco años y la cantidad será revisada dentro de dos o tres años", ha afirmado. Con el fin de ajustarse a las necesidades.

Entre los programas impulsados, Cortés ha incluido a la Constelación Atlántica que tiene la intención de proporcionar capacidades en los dominios ópticos, infrarrojos y ultravioletas.

La Constelación Atlántica, adjudicada a Open Cosmos en mayo de 2025, es la encargada de diseñar y desarrollar un total de 8 satélites como parte de la participación española.

Asimismo, la constelación se completa con otros 8 satélites que proporcionará Portugal.

"Estamos considerando la posibilidad de incluir algunos elementos en la tecnología de radar y la idea es brindar principalmente seguridad a sus usuarios para la toma de decisiones", ha apuntado.

"La Defensa es el nuevo actor que ha venido a quedarse en el espacio y estoy convencido de que así será", ha concluido.