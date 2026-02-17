Estonia duplica su parque de obuses CAESAR y refuerza su capacidad de disuasión

La combinación de obuses CAESAR y K9 permite a Estonia adaptar su artillería a las exigencias del terreno báltico y a las lecciones aprendidas en Ucrania.

El contrato fortalece el vínculo estratégico entre Estonia y Francia, demostrando cooperación efectiva en materia de defensa europea.

La compra refuerza la capacidad de fuego de largo alcance de Estonia y su estrategia de disuasión en el flanco noreste de la OTAN.

Estonia ha adquirido 12 obuses autopropulsados CAESAR adicionales a Francia, duplicando su parque y alcanzando los 24 sistemas en servicio antes de 2026.

Estonia no quiere observar las lecciones de Ucrania desde la distancia: quiere asumirlas, invertir en ellas y aplicarlas sobre el terreno. El Gobierno de Tallin ha anunciado la compra de 12 obuses autopropulsados CAESAR (Camion Équipé d’un Système d’Artillerie) adicionales a Francia, que elevarán a 24 el número total de sistemas en servicio antes de 2026.

Con esta adquisición, Estonia refuerza su apuesta por el fuego de largo alcance como pilar de su capacidad de disuasión en el flanco noreste de la OTAN.

El contrato, firmado por el Centro Estonio de Inversiones en Defensa (ECDI), la agencia francesa de adquisiciones DGA y el fabricante KNDS, refuerza además el vínculo estratégico entre Tallin y París.

Para un país como Estonia, que comparte frontera con Rusia, y que ocupa una posición estratégica en el eje del mar Báltico, el mensaje es inequívoco: la disuasión empieza por el alcance.

Cada batería adicional amplía los arcos de fuego, multiplica los puntos de lanzamiento y complica la planificación enemiga.

Fuego móvil para una guerra de sensores

El CAESAR —un sistema de 155 mm sobre chasis 6x6 u 8x8— no es una pieza más en el inventario. Es una declaración doctrinal.

Dispara munición estándar OTAN a más de 40 kilómetros (más aún con proyectiles de alcance extendido), alcanza cadencias de hasta seis disparos por minuto y, sobre todo, ejecuta con solvencia la táctica que define la artillería moderna: “shoot-and-scoot”, disparar y desplazarse antes de que llegue el fuego de contrabatería.

El CAESAR MK1 es un obús autopropulsado con ruedas de 155 mm capaz de atacar objetivos situados a más de 40 kilómetros de distancia.

En el campo de batalla actual —saturado de drones, sensores y guerra electrónica— la supervivencia ya no depende tanto del blindaje como del tempo, la dispersión y la integración en redes de mando y control. Estonia lo ha entendido. Y lo ha pagado.

Los primeros 12 CAESAR Mk1 fueron asignados al tercer batallón de artillería autopropulsada de la División estonia.

Con esta segunda tanda, Tallin pasa de introducir una capacidad a construir profundidad operativa: más bocas de fuego disponibles, más rotación de tripulaciones, más flexibilidad logística y más incertidumbre para cualquier planificador adversario.

Supervivencia estratégica

La operación también tiene lectura industrial y política. En un momento en que Europa busca acortar los plazos entre decisión y entrega, el eje franco-estonio demuestra que la cooperación puede traducirse en contratos concretos y sistemas desplegados en tiempo útil.

Estos 12 nuevos CAESAR no son solo más tubos. Son tiempo ganado, distancia añadida y margen de maniobra. Para Estonia —y para la OTAN en su conjunto— significan una defensa diseñada para golpear antes, moverse más rápido y sostener la presión a lo largo de toda la profundidad del territorio.

En el Báltico, eso no es retórica. Es supervivencia estratégica.

Estonia no apuesta todo a una sola carta. Además de los CAESAR, opera obuses de cadenas K9, lo que le permite combinar movilidad estratégica por carretera con capacidad todoterreno pesada.

En un teatro como el Báltico —con inviernos duros, suelos variables y una red viaria clave— esa mezcla no es estética: es funcional.

La experiencia en Ucrania ha demostrado que la artillería no es un arma de apoyo; es el motor de la iniciativa y de la erosión del adversario.

Golpear concentraciones, rutas logísticas, puentes o zonas de reunión antes de que el enemigo pueda acumular potencia de combate es la forma más eficaz de elevar el coste de cualquier agresión.