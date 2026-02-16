El ministro de Defensa neerlandés siembra la polémica al afirmar que se puede 'hackear' un caza F-35

Las claves nuevo Generado con IA El ministro de Defensa de Países Bajos, Gijs Tuinman, afirmó que es posible hacer 'jailbreak' a un caza F-35, comparándolo con modificar un iPhone. Estas declaraciones sugieren que Europa podría modificar el software de los F-35 sin la aprobación de Estados Unidos, buscando mayor autonomía operativa. El F-35 depende del software estadounidense y los usuarios no tienen permisos plenos sobre el sistema, operando bajo un modelo similar a una suscripción. La referencia al 'jailbreak' fue más una metáfora para abrir el debate sobre la soberanía tecnológica europea que una invitación real a hackear los cazas.

El ministro de Defensa de Países Bajos, Gijs Tuinman, aseguró literalmente: "Voy a decir algo que nunca debería decir, pero lo haré igualmente. Al igual que con tu iPhone, puedes hacer jailbreak a un F-35. No diré nada más al respecto".

Así de contundente se mostró Tuinman al ser preguntado directamente en BNR Nieuwsradio si Europa puede modificarlo, o lo que es lo mismo ´hackearlo', sin la aprobación de Estados Unidos, dejando entrever que la independencia de software es posible para los cazas F-35.

Pese a la polémica suscitada, Tuinman estaba marcando una posición de poder, no invitando a piratear un sistema de armas como si fuera un iPhone. Lo cierto es que los cazas modernos como el F-35 Lightning II son centros de datos voladores, definidos por software, bloqueados por actualizaciones y dependientes de su cadena de suministro.

El F-35 funciona, en la práctica, como una plataforma bajo modelo de suscripción, dependiente del software estadounidense, de sus redes de datos tácticas y de su ecosistema logístico.

En este tipo de capacidades estratégicas, los operadores no disponen de “permisos de administrador” plenos sobre el sistema.

Sí, todo sistema complejo es teóricamente modificable si controlas suficientes capas del entorno, pero eso no significa que sea práctico, legal, seguro o viable en combate real.

Sin embargo, el mensaje de fondo de Tuinman apuntaba más a la soberanía estratégica, donde Europa busca mayor autonomía sobre los datos de misión, las actualizaciones y la libertad operativa, sin tener que pedir permiso a Washington por cada modificación.

“Jailbreak” y seguridad

La referencia al “jailbreak”, usada para describir el proceso de eliminar o eludir las restricciones de software impuestas por el fabricante de un dispositivo (móviles, tablets, consolas) para obtener acceso total al sistema, normalmente con permisos de administrador o root, es más una metáfora deliberadamente provocadora para abrir el debate, no como una confesión técnica.

La posibilidad de instalar aplicaciones o hacer cambios no permitidos oficialmente -algo muy difícil técnicamente-, aumentaría los riesgos de seguridad y podría anular las garantías.

Lo que Europa está haciendo es ensayar en público dónde están las líneas rojas, no preparar un interruptor que vaya a accionar mañana.

Sí, la frase generó titulares porque fue ingeniosa y disruptiva, pero el fondo es puro mensaje político-estratégico, no una luz verde para manipular sistemas de armas.