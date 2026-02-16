Indra realiza una demostración al Ejército de Tierra de su nueva generación de simuladores para el combate multidominio

Las claves nuevo Generado con IA Indra ha presentado al Ejército de Tierra su nueva generación de simuladores para el combate multidominio durante un ejercicio organizado por la JCISAT. La demostración se centró en validar la interoperabilidad entre simuladores de diferentes fabricantes, integrando sistemas de mando y control en un entorno virtual común. Indra desplegó simuladores como el multipropósito Nexus-H, de vehículo Pizarro y de detección de minas Husky, todos diseñados para operar en entornos inmersivos e interconectados. El simulador Nexus-H incorpora inteligencia artificial para generar misiones complejas y rápidas, y los sistemas utilizan estándares HLA y DIS, facilitando ejercicios conjuntos distribuidos entre aire y tierra.

Durante un ejercicio organizado por la Jefatura del Ciberespacio y de los Servicios de Asistencia Técnica (JCISAT) del Ejército de Tierra, la compañía española Indra ha mostrado a los militares participantes la capacidad de su nuevo entorno de simulación.

Este ejercicio realizado por Tierra ha estado orientado a validar la interoperabilidad entre sistemas de simulación de distintos fabricantes.

La iniciativa, aseguran desde Indra, responde a la creciente necesidad de integrar simuladores y sistemas de mando y control en un entorno virtual común, que permita realizar entrenamientos conjuntos y combinados con mayor realismo y eficacia, aseguran en Indra.

En este entorno, Indra ha desplegado su simulador multipropósito de helicóptero Nexus-H, un simulador de vehículo de combate Pizarro y el simulador blindado para la detección de minas Husky.

Todos ellos concebidos para "operar en entornos inmersivos e interconectados y facilitar el entrenamiento táctico, el ensayo de misiones y las operaciones conjuntas".

Ejercicio de simulación multidominio Indra

En cuanto a la demostración, desde la compañía asegura que el núcleo central ha sido la "validación de arquitecturas interoperables capaces de conectar simuladores de aire y tierra, así como entidades generadas por IA", compartiendo todos un mismo entorno virtual.

Este enfoque permite "avanzar hacia un modelo de entrenamiento distribuido en el que múltiples sistemas pueden participar en ejercicios conjuntos sin necesidad de concentrarse físicamente en un único emplazamiento".

"Gracias al uso de estándares como HLA y DIS, los simuladores pueden integrarse en ejercicios distribuidos junto a otros simuladores de helicópteros, aeronaves, unidades terrestres o sistemas de apoyo de fuego, permitiendo ensayar operaciones coordinadas en escenarios multidominio".

Misiones con IA

Nexus-H incorpora, además, un generador de misiones basado en inteligencia artificial que puede generar escenarios complejos decenas de veces más rápido, reduciendo por tanto el tiempo de preparación de cada ejercicio, así como adaptarlos con mayor agilidad para cumplir los objetivos.

"El sistema se integra dentro de la visión más amplia de Indra de transformar los simuladores y sistemas operacionales en sistemas inteligentes de misión, apoyados en tecnologías avanzadas de planificación, simulación y análisis".

Indra cuenta con "décadas de experiencia acumulada" en el segmento de los simuladores y ha desarrollado sistemas para el Centro de Simulación de Helicópteros de las FAMET, integrado en la Academia de Aviación del Ejército de Tierra, y "considerado como uno de los más avanzados".

Dentro del Centro, se encuentran simuladores Chinook, Cougar, EC135, Tigre y NH90, distribuidos en las bases de Colmenar Viejo, Agoncillo y Almagro, y "preparados para conectarse de forma remota y llevar a cabo ejercicios conjuntos".

En el apartado terrestre, la compañía desarrolla simuladores del Leopard 2E, Pizarro y, en el futuro, del vehículo 8x8.