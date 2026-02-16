España despliega 53 militares y tres cazas Eurofighter en Rumanía para reforzar la policía aérea de la OTAN

Las claves nuevo Generado con IA España ha desplegado 53 militares y tres cazas Eurofighter en Rumanía para reforzar la policía aérea de la OTAN, operando desde la base Mihail Kogalniceanu. El destacamento español, bajo el mando de Félix Diéguez Pita, colaborará con el 71 Escuadrón de la Fuerza Aérea alemana en misiones conjuntas y ejercicios de adiestramiento avanzado. La operación busca mejorar la interoperabilidad y los procedimientos comunes ante amenazas aéreas, fortaleciendo la defensa colectiva del flanco oriental de la OTAN. El despliegue español forma parte de la operación Persistent Effort, que incluye otros destacamentos en Europa del Este, como en Lituania, Letonia y Turquía.

España ha reforzado su compromiso con la defensa colectiva de la Alianza Atlántica al desplegar a 53 militares y tres cazas Eurofighter en Rumanía. El contingente forma parte del Destacamento Aéreo Táctico (DAT) 'Paznic', que operará hasta el 7 de marzo dentro del Bloque 70 de la operación de Policía Aérea Reforzada (eAP, por sus siglas en inglés) de la OTAN, marcando el regreso de las fuerzas españolas a territorio rumano.

Bajo el mando del comandante Félix Diéguez Pita, el DAT 'Paznic' tiene su base en Mihail Kogalniceanu, cerca de la costa del mar Negro y de la ciudad de Constanza.

El destacamento está integrado por 51 miembros del Ala 14, con sede en la Base Aérea de Los Llanos (Albacete), además de dos especialistas del Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX).

En los próximos días se incorporarán tres cazas Eurofighter del Ala 14, que serán los encargados de realizar las misiones operativas de policía aérea.

Durante este despliegue, los aviadores españoles colaborarán estrechamente con el 71 Escuadrón de la Fuerza Aérea alemana (Luftwaffe), desarrollando misiones conjuntas y ejercicios de adiestramiento avanzado en el espacio aéreo rumano.

Esta cooperación bilateral busca reforzar la interoperabilidad entre ambas fuerzas y mejorar los procedimientos comunes de actuación ante potenciales amenazas aéreas, dentro de la estructura de defensa integrada de la OTAN.

Los objetivos principales de la operación eAP-70 son preservar la integridad del espacio aéreo aliado, fortalecer la coordinación entre los países miembros y demostrar la capacidad de respuesta rápida de la Alianza en el flanco oriental.

En palabras del comandante Diéguez, esta misión representa "una oportunidad más para seguir demostrando el compromiso de España con la Alianza Atlántica", además de constituir un paso importante en la implementación del concepto Agile Combat Employment (ACE), orientado a incrementar la flexibilidad operativa y la cooperación multinacional.

La integración con las fuerzas alemanas, ha subrayado el militar, constituirá una experiencia enriquecedora que permitirá armonizar procedimientos, "desarrollar un espíritu de trabajo colectivo y, en última instancia, aunar esfuerzos conjuntos para contribuir a la seguridad de la Alianza, todo ello mediante la realización de misiones de QRA (Quick Reaction Alert) y de adiestramiento avanzado en espacio aéreo rumano".

La presencia española en Rumanía forma parte de un esfuerzo más amplio de disuasión y defensa en el flanco este de la OTAN, dentro del marco de la operación Persistent Effort.

Dicha operación incluye diversos destacamentos españoles en Europa del Este, como el DAT 'Vilkas' en Lituania, con 11 cazas F-18 del Ala 15 y un A400M de transporte del Ala 31; el radar de vigilancia aérea 'Tigru' también en Rumanía; y las Unidades de Defensa Antiaérea (UDAA) con sistemas Nasams en Letonia y Patriot en Turquía.