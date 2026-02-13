Von der Leyen reivindica el giro histórico en Defensa: “Hemos hecho más en un año que en la última década”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la rueda de prensa durante la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC). EFE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, proclamó este viernes en la Munich Security Conference que la Unión Europea ha dado un salto sin precedentes en materia de defensa. “En el último año, hemos hecho más por la defensa en Europa que en los diez años anteriores”, aseguró.

Durante un acto organizado por el CSU bávaro, Von der Leyen defendió el “cambio de mentalidad” que, a su juicio, ha transformado la política de seguridad comunitaria. “Europa debe volverse más independiente y debe hacer más por su defensa. Una Europa fuerte también significa una OTAN fuerte”, afirmó.

Para sustentar su argumento, Von der Leyen, comparó cifras: en el anterior presupuesto plurianual se asignaron apenas “8.000 millones” de euros a defensa, mientras que solo el pasado año se movilizaron “800.000 millones de euros” para cerrar brechas críticas y reforzar las capacidades militares europeas.

En ese esfuerzo destacó el programa SAFE, dotado con 100.000 millones de euros para impulsar compras conjuntas y proyectos cooperativos entre los Veintisiete.

“SAFE tiene 100.000 millones de euros asignados para estos proyectos conjuntos destinados a cerrar brechas y fortalecer nuestra propia capacidad de defensa”, explicó.

Además, recalcó que al menos el 65% de esos fondos deberá destinarse a productos europeos o ucranianos, que “no pueden adquirirse en el extranjero”, destacó.

“Estos miles de millones están destinados a crear empleos, a promover la innovación y el desarrollo, y deben fluir hacia nuestra base industrial de defensa europea”, subrayó.

"Vínculo transatlántico”

En el mismo foro intervino el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien celebró el nuevo impulso europeo. “Europa realmente está dando un paso adelante. Este es realmente un cambio asombroso”, afirmó, convencido de que el “vínculo transatlántico” será ahora “más fuerte que nunca”.

En su opinión, "la cooperación entre la OTAN y la UE probablemente nunca ha sido tan fuerte como lo es hoy", ha añadido.