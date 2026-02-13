Robles ensalza el legado del “almirante invicto” Álvaro de Bazán y subraya los valores de la Armada española

Margarita Robles preside los actos con motivo de la celebración del V centenario del nacimiento de Don Álvaro de Bazán MDE

Las claves nuevo Generado con IA La ministra de Defensa, Margarita Robles, ensalza la figura de Álvaro de Bazán durante el V centenario de su nacimiento, destacando su legado y valores como ejemplo vigente para la Armada. Robles subraya la profesionalidad, entrega y sacrificio de los miembros de la Armada española, considerándola una referencia internacional por su historia y dedicación. Durante el acto, se reconoció la labor de la Armada en la conservación del patrimonio histórico mediante la imposición de Cruces al Mérito Naval a miembros del Archivo. La ministra presidió el Consejo Superior de la Armada, donde se analizaron cuestiones estratégicas relevantes para el presente y futuro de la institución naval española.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado la “entrega histórica” de la Armada y el legado de Álvaro de Bazán, como ejemplo plenamente vigente en la actualidad, durante la conmemoración del V centenario del nacimiento del conocido como “almirante invicto”.

En el Palacio de los Marqueses de Santa Cruz, sede del Archivo Museo Don Álvaro de Bazán y uno de los referentes del Renacimiento español, Robles ha destacado que “la profesionalidad, entrega y sacrificio de los integrantes de la Armada ante cualquier desafío sigue escribiendo páginas destacadas en la historia de España”.

Acompañada por el jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante general Antonio Piñeiro, la ministra subrayó que la institución naval española es hoy “una referencia” en el ámbito internacional.

“Tenemos una Armada que es una referencia, como se pone de manifiesto en cada una de las reuniones internacionales, y ello es gracias al esfuerzo de las personas que la conforman y que no olvidan el legado del pasado para poder alcanzar un futuro en paz”, afirmó.

Durante el acto se recordó la figura de Bazán, considerado el mayor marino español de su tiempo y pieza clave en la hegemonía naval de la Monarquía Hispánica en el siglo XVI. Para Robles, su trayectoria representa algo más que una página brillante de la historia militar: encarna valores que siguen siendo necesarios.

Tradición, valores y modernidad

Cinco siglos después del nacimiento del “almirante invicto”, la ministra quiso subrayar que los valores de disciplina, lealtad y vocación de servicio que encarnó Álvaro de Bazán continúan siendo, en palabras de Robles, “un modelo de valores en la actualidad”.

“Hay que sentirse muy orgullosos de la historia de España y de valores como la lealtad de Don Álvaro de Bazán. Una lealtad que también tienen los hombres y mujeres de la Armada, que siempre está ahí para ayudar y para responder ante los desafíos que se presentan”, aseguró.

En ese contexto, la ministra impuso dos Cruces al Mérito Naval a miembros del personal del archivo, un gesto con el que quiso reconocer el papel de la Armada en la conservación del patrimonio histórico nacional.

En el palacio se custodian más de 80.000 legajos relacionados con la historia de la Marina, integrados en el Archivo Histórico de la Armada.

La jornada concluyó con la presidencia, por parte de la ministra Margarita Robles, del Consejo Superior de la Armada, principal órgano colegiado de asesoramiento del AJEMA, en el que se analizan las cuestiones estratégicas que marcarán el presente y el futuro de la institución.