Rheinmetall suministrará munición de 120 mm para carros de combate a los países de la OTAN por 200 millones

Las claves nuevo Generado con IA Rheinmetall ha firmado un acuerdo con la NSPA de la OTAN para suministrar munición de 120 mm por valor de 200 millones de euros. El contrato enmarca la entrega de munición destinada a carros de combate principales de la Alianza, como el Leopard 2 y el M1 Abrams. El acuerdo simplifica y agiliza la adquisición de munición para los países miembros y socios de la OTAN a través de la NSPA. Rheinmetall refuerza su papel estratégico como proveedor de munición de alto calibre, asegurando la continuidad en desarrollos tecnológicos para el calibre 120 mm.

Rheinmetall ha firmado un importante acuerdo con la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) para el suministro de munición de 120 mm destinada a carros de combate.

En virtud de este acuerdo marco, la compañía alemana entregará un primer lote de munición valorado en aproximadamente 200 millones de euros, consolidando así su posición como fabricante líder en este segmento.

El contrato se enmarca en el Instrumento Contractual Básico (BCI, por sus siglas en inglés) suscrito entre Rheinmetall y la NSPA en julio de 2025.

El BCI define los términos, condiciones y especificaciones técnicas para diversas variantes de munición de 120 mm, utilizadas por los carros de combate principales de la Alianza.

Gracias a este acuerdo, los Estados miembros de la Alianza Atlántica y sus socios pueden adquirir directamente la munición a través de la NSPA, simplificando y agilizando los procesos de compra dentro de la organización.

La tecnología de ánima lisa de 120 mm de Rheinmetall, introducida en la década de 1980, constituye el armamento estándar de los principales tanques de batalla como el Leopard 2 y el M1 Abrams. Este sistema se ha consolidado por su fiabilidad y alto rendimiento en combate, siendo adoptado por numerosas naciones aliadas.

Con este nuevo pedido, Rheinmetall refuerza su papel estratégico en el suministro de munición de alto calibre para las fuerzas armadas de la OTAN, asegurando además la continuidad de desarrollos tecnológicos que mantengan la eficacia del calibre 120 mm frente a las amenazas actuales y futuras.