Reino Unido destina más de 470 millones de euros al desarrollo de misiles hipersónicos y de largo alcance

Las claves nuevo Generado con IA El Reino Unido invertirá más de 470 millones de euros este año en el desarrollo de armas hipersónicas y de largo alcance, en colaboración con Francia, Alemania e Italia. El programa más avanzado es Stratus, un misil furtivo de nueva generación que reemplazará al Storm Shadow y está diseñado para neutralizar objetivos estratégicos y defensas aéreas enemigas. Junto a Alemania, el Reino Unido impulsa el programa Deep Precision Strike, capaz de alcanzar objetivos a más de 2.000 kilómetros y cuya entrada en servicio se prevé para la próxima década. El Gobierno británico planea aumentar el gasto en defensa al 2,6% del PIB en 2027, en respuesta a la escalada de amenazas internacionales y la guerra en Ucrania.

El Reino Unido invertirá más de 400 millones de libras (unos 470 millones de euros) durante el presente ejercicio fiscal en el desarrollo de armas hipersónicas y de largo alcance, en estrecha colaboración con Francia, Alemania e Italia.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la disuasión de la OTAN y adaptarse al nuevo entorno de amenazas, marcado por la guerra en Ucrania y la creciente presión militar de Rusia.

El proyecto más avanzado es Stratus, un programa conjunto con Francia e Italia destinado a desarrollar una nueva generación de misiles furtivos y de alta velocidad que sustituirá al actual Storm Shadow.

Según el Ministerio de Defensa británico, los futuros misiles estarán diseñados para neutralizar objetivos de alto valor estratégico, destruir buques enemigos y suprimir defensas aéreas adversarias.

En paralelo, el Reino Unido avanza junto a Alemania en el programa Deep Precision Strike, concebido para alcanzar objetivos a más de 2.000 kilómetros de distancia.

El sistema, desarrollado tras la firma del Acuerdo Trinity House en 2024, está previsto que entre en servicio a lo largo de la década de 2030. Las autoridades lo califican como uno de los proyectos armamentísticos más ambiciosos de la historia del país.

El secretario de Defensa, John Healey, subrayó la necesidad de reforzar las capacidades militares británicas ante el cambiante panorama geopolítico. “Para afrontar esta nueva era de amenazas crecientes, necesitamos poder militar, alianzas sólidas y una diplomacia firme”, declaró.

Aseguró que la guerra en Ucrania ha demostrado el papel decisivo de las armas de precisión de largo alcance y justificó así la nueva inversión: “Por eso el Reino Unido da un paso al frente, destinando más de 400 millones de libras este año al desarrollo de sistemas hipersónicos y de alcance extendido”, añadió.

“Junto a Alemania, Francia e Italia, desarrollaremos armamento de vanguardia que mantendrá seguros al Reino Unido y a la OTAN, reforzará la disuasión y cimentará un nuevo acuerdo para la seguridad europea”.

Mayor inversión en Defensa

El anuncio llega en plena escalada del conflicto en Ucrania. A comienzos de febrero, la inteligencia británica confirmó un ataque masivo ruso con bombarderos de largo alcance, misiles hipersónicos, más de 60 misiles balísticos y de crucero, y cerca de 450 drones de ataque.

En paralelo, el Gobierno británico ha reiterado su compromiso de aumentar el gasto en defensa hasta el 2,6 % del PIB a partir de 2027, el incremento más ambicioso desde el final de la Guerra Fría.

Según el Ejecutivo, este esfuerzo busca garantizar la seguridad nacional y la de sus aliados ante un panorama internacional cada vez más volátil.