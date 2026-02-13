Dos de cada tres europeos, un 68%, creen que su país está bajo amenaza, según el Eurobarómetro

Esta encuesta, publicada antes de la Conferencia de Seguridad que tendrá lugar en Múnich (Alemania) la próxima semana y que reunirá a líderes europeos, revela que los Estados miembros con mayor percepción de amenazas son Francia (80 %), Países Bajos y Dinamarca (77%) y Chipre y Alemania (75%).

Asimismo, y en un contexto marcado por nuevas iniciativas europeas en materia de seguridad, casi tres cuartas partes de los ciudadanos (74%) avalan el nivel actual de inversión en defensa de la UE o consideran que debería incrementarse. El respaldo es especialmente alto en Lituania (80%), Portugal (89%), Finlandia (83%), España (80%) y Dinamarca (78%).

Igualmente, una parte relevante de la población admite no tener una idea clara sobre cuánto se invierte realmente en defensa: un 10% dice desconocer el nivel de gasto a escala nacional y un 12%, el de la UE.

En paralelo, el sondeo refleja que el 42% de los europeos siente que su seguridad personal está en riesgo, incluso aunque la mayoría respalde el esfuerzo actual en defensa.

Según el Eurobarómetro, la confianza en la capacidad de la UE para el fortalecimiento de su seguridad y la defensa es mayoritario, especialmente en países como Luxemburgo (76%), Portugal (74%), Chipre (73%) y Lituania (71%).

En este sentido, el 53% de los europeos considera una prioridad clave para la política espacial de la UE la seguridad y la defensa, seguidas del medioambiente y el clima (36 %) y la competitividad y el crecimiento de la industria europea (31%).

Datos de Eurobarómetro

Además, el impacto económico positivo de los programas espaciales de la UE es ampliamente reconocido por los encuestados más jóvenes (55 %).

El 59 % de los españoles

En el caso de España, el Eurobarómetro Flash —realizado en enero— revela que el 59% de los ciudadanos percibe que la seguridad nacional está amenazada.​

Además, el 64% confía en la UE para proteger a la población y reforzar la seguridad y la defensa en Europa. Y ocho de cada diez españoles consideran adecuado el actual nivel de inversión en defensa (50%) o creen incluso que debería ser mayor (30%).