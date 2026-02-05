La Armada frena la renovación del armamento de los vehículos Piraña tras hallar sobrecostes en la oferta de Santa Bárbara

La Infantería de Marina seguirá aguardando por la renovación del armamento de sus vehículos de combate Piraña IIIC. La Armada ha declarado desierta la licitación -con un presupuesto de 41,9 millones de euros- para equipar con una nueva torre tripulada de 30 mm a estos blindados tras fracasar las negociaciones con Santa Bárbara Sistemas (SBS), la única empresa ofertante por razones técnicas.

La fuerza naval ha rechazado la propuesta de la compañía, propiedad de la estadounidense General Dynamics, al identificar sobrecostes por un importe de 1.440.000 euros, según recoge el acta del Órgano de Asistencia del proceso público gestionado por la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.

De acuerdo a la documentación publicada este lunes, tras el análisis por parte del Grupo de Evaluación de Costes (GEC) de la oferta recibida, se ha hallado unos recargos "al valor de la torre que no corresponderían".

En concreto, en su informe de octubre de 2025, el GEC detectó un "coste excesivo" por cuatro torres Cockerill 3030, cuantificado en 360.000 euros por unidad. Se trata del modelo escogido por SBS para sustituir la torreta Lance -del fabricante alemán Rheinmetall- con la que están equipados los cuatro Piraña en versión de reconocimiento que posee la Infantería de Marina.

Asimismo, el GEC verificó que el cálculo realizado por Santa Bárbara en su oferta respecto a los gastos generales (GG) y al beneficio aplicado a los costes de producción incumplía las normas del Ministerio de Defensa sobre los criterios para tasar los costes en los contratos de suministro adjudicados en procedimientos negociados.

En este sentido, la empresa armamentística presentó unos GG del 6,76% y un beneficio del 13,64%, cuando, según la auditoría del GEC, no podían superar el 5,43% y el 10%, respectivamente.

Tras ser notificada de estos desajustes, la compañía aceptó adecuar su oferta. No obstante, según detalla la Armada, si bien la nueva propuesta cumplía con el límite en los GG y en el beneficio la misma elevaba los costes de producción, excediendo por más de dos millones de euros el presupuesto base de la licitación.

VCI Piraña IIIC de la Infantería de Marina Ministerio de Defensa

Ante esta situación, se permitió a SBS presentar, con fecha al 5 de noviembre, una tercera proposición la cual, sin embargo, era idéntica a la confeccionada en un principio.

Tras asegurar que se había tratado de un error, seis días después, la empresa propone una cuarta oferta que, nuevamente, excede el límite de los GG (6,33%). La quinta propuesta llega el 19 de noviembre, pero es desestimada al incrementar -otra vez- los costes de producción.

Por último, el día 28, la Armada recibe un escrito en el que, como resultado de las últimas revisiones realizadas, Santa Bárbara confirmaba "una oferta anterior que ajustaba el margen de beneficio al 10% en algunos conceptos y el recargo por gastos generales en el 6,33%".

Finalmente, "ante los hechos ocurridos durante la negociación del expediente, que no permiten asegurar los costes reales de producción, ni llegar a un acuerdo sobre los costes que se deben aplicar en la oferta definitiva", la fuerza naval optó por excluir a Santa Bárbara del proceso.

Como consecuencia, ante la falta de una proposición admisible, la licitación ha sido declarada desierta y se ha revocado la aprobación del gasto realizada con anterioridad. EL ESPAÑOL ha consultado a SBS sobre este asunto, pero no ha obtenido respuesta.

Sin embargo, la Armada y SBS están condenadas a entenderse. General Dynamics, que ostenta la propiedad industrial del Piraña al ser su fabricante original, sólo autoriza a su filial en España a llevar a cabo los trabajos de modernización del vehículo que anhela la Infantería de Marina.

La torre Cockerill 3030

La torre Cockerill 3030 es un sistema de combate modular diseñado para vehículos blindados de cadenas o ruedas en configuraciones 6x6 y 8x8, ofreciendo gran flexibilidad de integración en distintas plataformas de combate modernas, según destaca su fabricante, la empresa belga John Cockerill.

Su estructura está construida en aluminio balístico soldado, lo que proporciona una combinación de protección y ligereza adecuada para operaciones de alta movilidad. La torre puede operar en versiones tripulada y no tripulada, manteniendo en ambos casos una tripulación de dos personas y priorizando la seguridad bajo blindaje.

Vehículo 8x8 equipado con una torre Cockerill 3030 John Cockerill

Su armamento principal está compuesto por cañones Mk44, MK44S o XM813 de 30x173 mm, capaces de disparar en modo tiro a tiro, ráfagas de cinco disparos o fuego totalmente automático, con una dotación de 255 proyectiles en un sistema de doble tambor y la opción de configuración Super 40 con el Mk44S.

Como armamento secundario admite ametralladoras de 7,62 mm, 12,7 mm, un lanzagranadas automático de 40 mm y lanzacohetes, ampliando su capacidad contra distintos tipos de blancos.

La torre dispone de capacidad anticarro mediante sistemas de misiles lanzados desde la propia torre, así como cargador de munición bajo blindaje. En protección incorpora ocho lanzafumígenos, sistemas de protección activa, detección acústica de disparos y alerta láser.

Los visores del jefe y del tirador son idénticos, estabilizados en dos ejes, con capacidad día/noche, apoyados por cámaras externas de cobertura 360°, y un ángulo de elevación de -10° a +60° con alcances de detección, reconocimiento e identificación de hasta 18 km de día y 15 km con cámara térmica.