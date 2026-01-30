Robles ensalza “el compromiso del Ministerio de Defensa con Asturias” al recibir la Medalla de Oro de la Cámara de Oviedo

Margarita Robles recibiendo la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Oviedo, de manos de presidente de la institución Carlos Paniceres. MDE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recibido hoy la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Oviedo, en reconocimiento al papel de su departamento en las negociaciones que han desbloqueado el futuro de la antigua fábrica de La Vega y han abierto la puerta a la regeneración urbana y económica de la capital asturiana.

Durante el acto de entrega, Robles subrayó “el compromiso del Ministerio de Defensa con Asturias” y reivindicó “la cooperación institucional y el diálogo que han sido la base de que el proyecto haya salido adelante”.

La ministra quiso compartir el reconocimiento y subrayar el esfuerzo colectivo que lo ha hecho posible. Describió el galardón como “una medalla compartida con todas las personas que trabajan en el Ministerio de Defensa" y, sobre todo, "una medalla compartida con todos los asturianos”, a quienes definió como “gente comprometida que siempre saca lo mejor de sí misma en los momentos más duros, al igual que nuestros militares”.

En su intervención, la titular de Defensa destacó el papel de las Fuerzas Armadas y de la industria vinculada al sector como motor de cohesión territorial y generación de empleo. “Nuestras Fuerzas Armadas son un orgullo para nuestro país".

Aquí subrayó también que la industria de defensa tiene un papel fundamental como eje vertebrador en los territorios y como polo de generación de empleo. Y ahí, siempre va a estar el Ministerio de Defensa, apoyando las inversiones que permitan el desarrollo de lugares como Asturias”.

Convenio de La Vega

El convenio de La Vega, suscrito en septiembre de 2024, doce años después del cierre de la fábrica, establece la colaboración entre la Administración General del Estado, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo para la transformación de 127.000 metros cuadrados.

El proyecto contempla la creación de un polo cultural, biotecnológico y residencial, con la construcción prevista de 1.000 viviendas públicas de alquiler asequible.

Al acto asistieron el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, fue el encargado de hacer entrega a la ministra de la máxima distinción que concede la institución cameral.