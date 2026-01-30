Polonia firma un contrato de 3.500 millones de euros para el primer sistema integral antidrones en Europa

Las claves nuevo Generado con IA Polonia ha firmado un contrato de 3.500 millones de euros para desarrollar el primer sistema integral antidrones en Europa, que estará listo en dos años. El sistema, llamado San, involucra a un consorcio de empresas polacas y la noruega Kongsberg Defence, y servirá a todas las ramas de las Fuerzas Armadas polacas. San está diseñado para detectar y neutralizar drones hostiles mediante destrucción física y contramedidas electrónicas, y se integrará con otros sistemas defensivos como Patriot, Narew y Pilica. Polonia busca adelantarse a la iniciativa del 'muro antidrones' de la Unión Europea y ha asegurado la mayor financiación europea para reforzar su defensa militar.

Polonia ha firmado este viernes un contrato por valor de 3.500 millones de euros para desarrollar un sistema de defensa antidrones en el plazo de dos años, que describe como el primer sistema integral de Europa para la detección y neutralización de estos aparatos.

El sistema, bautizado con el nombre de San, implica a un buen número de empresas de defensa polacas enmarcadas en un consorcio de entidades tanto privadas como la pública Grupo de Armamento Polaco, y la noruega Kongsberg Defence, ha informado la emisora Polskie Radio.

Según el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, se trata del primer sistema multifuncional en Europa, que prestará servicio a todas las ramas de las Fuerzas Armadas y se desplegará en regiones orientales de Polonia, en la frontera con Bielorrusia.

Diseñado para "detectar y neutralizar drones hostiles utilizando tanto medidas de 'destrucción física' como contramedidas electrónicas", ofrece bajos costes operativos, por lo que está pensado para contrarrestar drones fabricados en serie y de bajo coste.

San se integrará en las distintas capas de defensa antiaérea polaca, que incluye también las baterías Patriot y sistemas de corto alcance como Narew y Pilica.

La iniciativa supone un paso adelante de Polonia en la defensa contra drones del flanco este de Europa, zona que a finales del verano pasado vivió una oleada de incursiones de drones y aviones rusos.

Entonces Varsovia prometió iniciar su propio sistema de defensa, adelantándose a la iniciativa del 'muro antidrones' propuesta a nivel de toda la Unión Europea por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Las autoridades polacas han señalado que el 'muro de drones' de la UE puede "complementar" en el futuro el sistema polaco, y de hecho, Varsovia se ha hecho con el mayor paquete de fondos del programa SAFE, para desarrollar los Ejércitos europeos, con un total de 43.700 millones de euros en financiación europea.