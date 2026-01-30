Indra pone en Vigo la primera piedra de su fábrica de chips críticos para sistemas de radiofrecuencia y radares

ndra Group y SPARC Foundry en el inicio de la nueva fábrica de Vigo. INDRA

Indra Group ha dado hoy un paso decisivo hacia la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica de España y Europa con el inicio de la construcción de la primera fábrica española de chips basados en nitruro de galio (GaN), una tecnología crítica para aplicaciones de radiofrecuencia y radares AESA en los ámbitos de defensa y aeroespacial.

La fábrica se desarrollará a través de SPARC Foundry, de la que Indra es socio mayoritario con una participación del 37%.

El proyecto es único en España y se sitúa entre las tres iniciativas más ambiciosas de Europa en producción de semiconductores avanzados, con el objetivo de reducir la dependencia de terceros países en tecnologías estratégicas.

Europa ha sido tradicionalmente dependiente de las importaciones para contar con este tipo de tecnología, presente en sistemas críticos como radares o en los dedicados a la guerra electrónica.

El acto de colocación de la primera piedra de la planta, que se ubicará en el Parque Tecnológico de Valadares, en Vigo, ha contado con la participación de Manuel Escalante, Chief Technology Officer de Indra Group y miembro del consejo de administración de SPARC Foundry; el ministro para la Transformación Digital, Óscar López; y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, junto a otras autoridades estatales, autonómicas y locales.

Durante el acto, Óscar López subrayó que “SPARC hará de Vigo una de las joyas de la corona de la revolución digital española” y destacó el proyecto como símbolo del renacimiento industrial del país, basado en la colaboración público-privada, la ciencia y la transformación digital.

Por su parte, el alcalde Abel Caballero calificó la llegada de SPARC como un hito histórico para la ciudad y equiparó su impacto al que supuso en su día la implantación de Citroën, agradeciendo el papel del Gobierno en la elección de Vigo como sede de la fábrica.

Manuel Escalante señaló que la nueva planta “sitúa a Vigo en el pódium de las iniciativas europeas que buscan garantizar la soberanía tecnológica en un ámbito crítico para los sectores de defensa y aeroespacial”, y remarcó que el proyecto contribuirá al desarrollo del tejido productivo local, la creación de riqueza y la generación de empleo altamente cualificado.

En la misma línea, el delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, afirmó que “hoy es un día muy importante para la independencia tecnológica de Europa” y destacó el papel de Vigo como polo de empleo tecnológico y de alto valor añadido.

La fábrica de SPARC Foundry está prevista que entre en operación en 2027 y contará con un centro de I+D, zonas de formación y oficinas.

Se estima que generará alrededor de 200 empleos directos de alta cualificación y unos 550 indirectos.

Con esta iniciativa, Indra Group refuerza su papel como empresa tractora y vertebradora de la industria aeroespacial y de defensa en España, impulsando capacidades industriales avanzadas, empleo de calidad y una mayor autonomía tecnológica a nivel nacional y europeo.