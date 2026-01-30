‘Hai Kun’, el primer submarino de fabricación taiwanesa completa con éxito su primera prueba de inmersión

El desarrollo de esta flota submarina es fundamental para la estrategia defensiva de Taiwán, especialmente en un contexto de crecientes tensiones con China.

El 'Hai Kun', primer submarino de defensa fabricado en Taiwán, completó con éxito su primera inmersión en aguas someras, un avance clave en el programa naval de la isla pese a los retrasos y la tensión con China.

“De acuerdo con el manual de procedimientos de pruebas en mar, se completaron con éxito la primera inmersión y los ítems de prueba previstos en esta fase”, indicó CSBC Corporation, la mayor constructora naval de Taiwán y principal contratista del prototipo.

El ejercicio comenzó alrededor de las 10:00 hora local (02:00 GMT) en las inmediaciones del puerto de Kaohsiung, en el sur de la isla. A bordo del submarino viajaban varios miembros de la Armada taiwanesa, mientras que la operación se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad.

Este primer test de inmersión se produce casi tres meses después de que expirara el plazo original para la entrega del submarino a las Fuerzas Armadas, un retraso que derivó en la imposición de multas contractuales a la constructora. Las demoras generaron críticas y expectativas en torno a un proyecto considerado clave para la defensa nacional.

El Hai Kun es el primero de hasta ocho submarinos que Taiwán planea construir bajo su programa Indigenous Defense Submarine (IDS), un proyecto orientado a dotar a Taiwán de una capacidad de combate bajo el agua que complemente otras herramientas de defensa asimétrica frente a China.

En su comunicado, la compañía reconoció que el programa ha enfrentado “numerosas dificultades y desafíos” desde su inicio, en parte debido al entorno internacional y a la “presión” ejercida por el Partido Comunista de China (PCCh), que se opone firmemente al fortalecimiento militar de Taiwán.

No obstante, subrayó la determinación del equipo técnico para sacar adelante el proyecto. “Hemos mantenido la actitud de enfrentar y resolver los problemas, trabajando de forma conjunta para superar gradualmente todos los obstáculos y alcanzar este hito de la primera inmersión operativa”, afirmó.

El ‘Hai Kun’ continuará ahora con una serie de pruebas en mar de carácter progresivo y ordenado, que incluirán maniobras más complejas y evaluaciones técnicas exhaustivas.

El objetivo final es verificar plenamente el rendimiento del submarino antes de proceder a su entrega formal a la Armada, siempre bajo estrictos criterios de seguridad y calidad.

Capacidad disuasoria

La construcción de una flota submarina propia es considerada un pilar fundamental de la estrategia defensiva de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949, pero que las autoridades de Pekín consideran una “parte inalienable” del territorio chino.

Por su sigilo y su capacidad para atacar tanto buques como submarinos, estas naves son piezas clave en la defensa marítima moderna, especialmente frente a adversarios con superioridad numérica y tecnológica.

En un contexto de crecientes tensiones en el estrecho de Taiwán, el avance del programa de submarinos autóctonos refuerza la capacidad disuasoria de la isla y simboliza su apuesta por reducir la dependencia de proveedores extranjeros en materia de defensa.