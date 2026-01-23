Tikehau Capital refuerza su apuesta por la defensa como un eje estratégico del crecimiento europeo en 2026

Tikehau Capital refuerza su apuesta por los sectores de defensa y aeroespacial como eje central de su estrategia para 2026, en un escenario donde la seguridad, la resiliencia y la autonomía industrial se han consolidado como prioridades económicas y políticas de primer orden en Europa.

Desde la gestora subrayan que la defensa se ha convertido en "uno de los pilares centrales de la soberanía europea" y en una de las principales oportunidades de inversión estructural.

Así lo señaló Thomas Friedberger, CEO adjunto y co-CIO de la gestora, durante un encuentro informativo celebrado en Madrid en el que destacó que "la defensa desempeña un papel importante y cada vez mayor en la seguridad del continente”, una tendencia que, a su juicio, marcará el rumbo económico, industrial y financiero de Europa en los próximos años.

Aquí destacó la necesidad de reforzar la autonomía industrial del continente, impulsar su resiliencia y fomentar la creación de auténticos “campeones europeos” capaces de competir a escala global.

El directivo de Tikeau enmarcó estas prioridades dentro de un cambio estructural en el modelo económico mundial. “Pensamos que en 2026 habrá crecimiento en el mundo, pero será un crecimiento impulsado sobre todo por la inversión y no por el consumo”, apuntó el directivo.

En su análisis, indica que el gasto en capital estará cada vez más vinculado a “la construcción de resiliencia y soberanía en todas las economías”, lo que concentrará el crecimiento en sectores muy concretos.

Entre ellos, Friedberger destacó los denominados “4D”: descarbonización, defensa, desglobalización y digitalización. “La mayor parte del crecimiento se va a concentrar en estos sectores, más que en un crecimiento liderado por el consumidor, como hemos visto en las últimas décadas”, subrayó.

En su presentación de las perspectivas para 2026, el directivo de la gestora estuvo acompañado por Christian Rouquerol y David Martín, Co-Heads de Tikehau Capital en Iberia, quienes detallaron las prioridades de inversión del grupo y su posicionamiento en el mercado español, con un enfoque claramente industrial y de largo plazo.

Mayor peso europeo

En el ámbito de la defensa, Friedberger fue especialmente contundente. “Todos los grandes bloques económicos han entrado en lo que llamamos una ‘economía de guerra’, que no significa necesariamente un conflicto armado, sino una economía orientada a reforzar capacidades estratégicas propias”, explicó.

A su juicio, el compromiso de los países de la OTAN de elevar el gasto en defensa y en infraestructuras estratégicas hasta el 5% del PIB supone “un cambio de escala histórico”.

Además, se está produciendo un giro relevante en la distribución de ese gasto. “Hoy solo el 18% del gasto en defensa europeo va a empresas europeas. Ese porcentaje debería subir al 30% o incluso al 40% en los próximos años”, señaló.

Este doble efecto —más gasto total y mayor cuota para compañías europeas— convierte al sector en uno de los grandes beneficiarios del nuevo ciclo inversor.

En este contexto, Tikehau Capital destacó que cuenta con 17 compañías en cartera en los ámbitos aeroespacial y de defensa, que están creciendo a ritmos superiores al 40%. “En un mundo donde el crecimiento a largo plazo será más bajo, seleccionar el sector adecuado es clave para seguir capturando crecimiento”, apuntó Friedberger.

Visibilidad y cadena de suministro

Para la gestora global de activos alternativos de origen francés, "Europa cuenta con uno de los mejores ecosistemas de empresas de defensa del mundo, tanto en lo que se refiere a los grandes contratistas como a proveedores".

Unas empresas que están creciendo mucho, aunque recuerdan que para seguir creciendo "los grandes contratistas deben poder contar con una cadena de suministro sólida, capaz de aumentar su capacidad de producción y acelerar el ritmo de las entregas".

Otro de los atractivos del sector, según Tikehau, es su elevada visibilidad a largo plazo. “Cuando un gran fabricante lanza un programa, estamos hablando de esfuerzos de 20 años, con cadenas de suministro certificadas y carteras de pedidos que pueden cubrir más de una década”, explicó el directivo.

Los directivos de la gestora Tikehau Capital, en su desayuno informativo en Madrid. Yolanda Rodríguez

A ello se suman “barreras de entrada muy altas” y un tejido industrial altamente especializado.

Friedberger recordó además el carácter dual del sector aeroespacial. “En aviación no hay actores puramente defensivos: un avión es un avión, sea civil o militar”, señaló, destacando que el fuerte crecimiento del tráfico aéreo y la necesidad de renovar flotas más eficientes también refuerzan la demanda industrial en toda la cadena de valor.

España como nodo estratégico

A preguntas de EL ESPAÑOL, y desde la óptica ibérica, David Martín subrayó el papel creciente de España dentro de la cadena de valor europea.

“España es claramente un hub dentro de la cadena de suministro, con muchas empresas familiares que necesitan un socio con capital para financiar planes de inversión y atender la fuerte demanda de los grandes clientes”, indicó.

En este escenario, anticipó un proceso de consolidación: “Vemos cada vez más interés de grandes grupos europeos, especialmente franceses, por ampliar capacidad productiva en España, porque no pueden atender solos el aumento de pedidos”.

Para Martín, “las compañías ibéricas van a jugar un papel muy relevante en los próximos años”.

Por su parte, Christian Rouquerol destacó el enfoque local de la gestora: “Somos una gestora global, pero muy local. En Madrid somos unas 20 personas, con capacidad de análisis en capital privado y deuda, muy cerca del tejido empresarial”.

Capital privado

Tikehau Capital defendió que el enorme ciclo de inversión que se avecina no puede financiarse únicamente con deuda. “Este ciclo masivo de CapEx va a requerir inversión en capital. Las compañías buscan socios que aporten capital, pero también conectividad industrial y acceso a mercados”, explicó Martín.

Por su parte, Friedberger sostuvo su argumento con un mensaje de fondo respaldado por la historia. “Hace cuatro décadas, nadie imaginaba que Airbus pudiera rivalizar con Boeing, y hoy controla dos tercios del mercado mundial de la aviación civil”.

“Si Europa quiere replicar ese éxito en defensa, tiene el talento y la tecnología, pero necesita capital para toda la cadena de suministro. Ese es exactamente nuestro papel”, aseguró.

En paralelo, la gestora recordó que "los presupuestos militares siguen aumentando considerablemente, especialmente en Estados Unidos y Europa".

En el caso europeo, el esfuerzo es especialmente significativo: “entre 2021 y 2024, el gasto en defensa de los Estados miembros de la Unión Europea aumentó más de un 30%, alcanzando unos 326.000 millones de euros”, lo que equivale aproximadamente al 1,9% del PIB de la UE.

Además, “se prevé que sigan aumentando en más de 100.000 millones de euros adicionales de aquí a 2027”.

Desde la gestora recuerdan que, a escala comunitaria, la Comisión Europea también ha dado pasos decisivos en materia de defensa. El estudio pone de relieve la presentación del plan “ReArm Europe / Readiness 2030”, cuyo propósito es movilizar 800.000 millones de euros para reforzar las capacidades militares del continente.

A esta iniciativa se suma la puesta en marcha del programa SAFE, dotado con 150.000 millones de euros destinados a impulsar la cooperación en defensa.

Más allá del incremento del gasto, Bruselas aspira a consolidar la autonomía industrial europea. En esa línea, el desde Tikehau señalan que la Unión debate cada vez con más fuerza la posible creación de un “Buy European Act”, una medida orientada a priorizar la adquisición de productos de defensa fabricados en Europa.

Desde la óptica inversora, el mensaje es inequívoco: los ambiciosos planes europeos abren un amplio abanico de oportunidades tanto en los mercados privados como en los cotizados, según destacan desde Tikehau Capital.