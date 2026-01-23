Navantia avanza en la construcción de los tres buques logísticos para Reino Unido con el inicio de los trabajos en Cádiz

Las claves nuevo Generado con IA Navantia ha iniciado en Puerto Real (Cádiz) la construcción de los tres buques logísticos FSS para la Marina Real británica. El programa FSS supone la colaboración entre los astilleros de España y Reino Unido, con ensamblaje final y entrega en Belfast. Estos buques, de 216 metros de eslora y 39.000 toneladas, serán los segundos más grandes de la Defensa británica tras los portaaviones. Los nuevos buques permitirán a la Marina británica mantener sus grupos de combate desplegados durante largos periodos sin regresar a puerto.

Navantia ha iniciado en su astillero de Puerto Real (Cádiz) los trabajos de construcción de los buques de apoyo logístico (FSS) contratados por la Marina Real británica, según ha informado este viernes la compañía pública a través de un comunicado.

Este inicio de actividad se produce tres años después de la firma del contrato y simboliza la plena entrada del programa en su fase industrial tras la etapa de diseño.

El acto de corte de acero en la localidad gaditana ha contado con la presencia del agregado de Defensa de Reino Unido en España, el capitán de navío Antony Crabb, así como del director de Operaciones y Negocios de Navantia, Gonzalo Mateo-Guerrero.

Durante la ceremonia, Crabb ha subrayado que el inicio de la construcción en Puerto Real supone un "hito significativo" para el programa FSS y consolida la transición desde la fase de diseño a la de producción.

Por su parte, Mateo-Guerrero ha enfatizado que el comienzo de los trabajos en Cádiz demuestra el compromiso de la compañía con un cliente "de vital importancia". "Ponemos nuestras mejores capacidades al servicio de este programa y de su ejecución con los más altos niveles de calidad y exigencia", ha asegurado.

Ceremonia de corte de chapa Navantia

Además de las instalaciones de Puerto Real, en la ejecución del programa participan los astilleros de Navantia UK en Appledore (Inglaterra) y Belfast (Irlanda del Norte).

Los módulos construidos en España serán trasladados para su ensamblaje final, pruebas y entrega en Belfast, en un esquema industrial que combina capacidades y transferencia tecnológica entre los dos países. La construcción del primero de los buques FSS comenzó el pasado 3 de diciembre en Appledore, donde se ejecutan los bloques de proa.

Apoyo a portaviones

El programa FSS prevé la construcción de tres buques logísticos avanzados para la Royal Fleet Auxiliary (RFA), que serán operados para suministrar municiones, repuestos, alimentos y otros pertrechos esenciales al Grupo de Portaviones de la Royal Navy en alta mar.

Esta capacidad permitirá a la Marina británica mantener sus grupos navales desplegados durante periodos prolongados sin necesidad de regresar a puerto, reforzando su alcance global y su capacidad de disuasión.

Futuro buque de apoyo logístico (FSS) del Reino Unido Navantia

mientras que otras secciones y el ensamblaje final se realizan en Belfast, con el apoyo de la capacidad de fabricación de bloques planos y secciones de Puerto Real.

Cada buque FSS tendrá 216 metros de eslora, una longitud equivalente a dos campos de fútbol de la Premier League, y un desplazamiento de alrededor de 39.000 toneladas.

Con estas dimensiones, se situarán como los segundos buques más grandes al servicio de la Defensa de Reino Unido, solo por detrás de los dos portaaviones de la Royal Navy.

Su incorporación reforzará el dispositivo logístico británico y garantizará que los grupos de combate de portaaviones dispongan de apoyo continuo en operaciones en cualquier zona del mundo.