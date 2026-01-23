Helicópteros y carros de combate israelíes contarán con láseres defensivos de alta potencia de aquí a 2027

Las claves nuevo Generado con IA El Ejército israelí incorporará láseres defensivos de alta potencia en helicópteros y carros de combate para 2027, expandiéndolos a cazas y buques en 2031. El sistema 'Iron Beam' es capaz de destruir cohetes y drones con bajo coste operativo, y ya fue probado con éxito contra drones provenientes de Líbano. Israel planea desplegar numerosos sistemas láser en su territorio y continúa desarrollando versiones más potentes para incrementar su capacidad defensiva. La inteligencia artificial se está utilizando para optimizar la defensa, permitiendo resolver problemas en menos tiempo y aumentar la precisión de los ataques.

El Ejército israelí dotará de su innovador láser de alta potencia -capaz de destruir cohetes y drones- a sus helicópteros y carros de combate (los Merkava) de aquí a 2027, y pretende que sus cazas y buques lo usen para 2031, según informó el jefe de la Dirección de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa de Israel, Daniel Gold.

Este nuevo láser de alta potencia, que el Ejército israelí acaba de incorporar a su sistema defensivo con el nombre de 'Iron Beam' (Rayo de Hierro), es capaz de destruir este tipo de proyectiles y de aeronaves no tripuladas con una tecnología que resulta barata en su uso, ya que, según Gold, solo cuesta en consumo eléctrico y mantenimiento.

Ahora, Israel está trabajando en un sistema de láser aún más potente que el actual, que no puede por el momento destruir misiles balísticos porque "no está aún diseñado para ello", dijo Gold en una conversación con la prensa internacional en la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv.

La intención de Israel es seguir adquiriendo "muchos" de estos sistemas de defensa, que consisten en dos emisores de láser construidos sobre lo que se asemeja a un contenedor metálico de barco, y distribuirlos por su territorio.

Los láseres ya se probaron para interceptar drones provenientes de Líbano con buen resultado y se han añadido así al ecosistema de defensa de Israel, concretamente a la Cúpula de Hierro, que destruye cohetes de corto alcance con una alta tasa de eficiencia.

El abanico defensivo está formado también por el sistema Arrow 2 (intercepta en la atmósfera misiles lanzados desde hasta 2.000 kilómetros) y el Arrow 3 (intercepta misiles en el espacio), y actualmente Israel trabaja en el Arrow 4 y el Arrow 5, unas versiones mejoradas de los anteriores que se añadirán respectivamente a los 2 y 3.

"Cada fallo se analiza"

Las defensas antiaéreas israelíes funcionaron a pleno rendimiento durante la llamada "guerra de los 12 días" con Irán del pasado verano, con una tasa de interceptación del 86 % de los más de 550 misiles que lanzó el país persa contra territorio iraní en respuesta al ataque sorpresa de Israel.

En el caso de los vehículos no tripulados, la tasa de interceptación fue de un 99 % de los más de 1.000 que lanzó Irán, y solo dos drones escaparon a sus defensas.

Emisor de láser de alta energía del Iron Beam Rafael Advanced Defense Systems

Una guerra para la que, según Gold, también se usaron herramientas espaciales con satélites que obtuvieron 12.000 imágenes de Irán cubriendo 10 millones de metros cuadrados de su territorio.

Durante esos días, se fueron mejorando los sistemas aprendiendo de los errores, explicó, de manera que el sistema Cúpula de Hierro se cambió 30 veces para adaptarlo a los acontecimientos. "Cada fallo se analiza y, si se puede corregir, se corrige", apuntó.

Sobre la posibilidad de que las defensas israelíes hayan quedado mermadas tras esa guerra, y tras diferentes informaciones de que supuestamente Israel pidió a Estados Unidos que no atacara Irán porque no está preparado para defenderse, Gold negó este extremo sin entrar en detalles.

"Protegeremos a Israel muy bien (ante un eventual ataque de Irán), estamos preparados para proteger a Israel", dijo, añadiendo que su país está produciendo a un ritmo rápido nuevas defensas.

Gold también habló de las aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito de la defensa y de lo que Israel ha bautizado como 'Fábricas de Inteligencia Artificial', donde combinan los datos analizados con esta técnica con un grupo de expertos. De esta manera, "un problema que se tarda un mes en resolver, se resuelve en un día", indicó.

La inteligencia artificial sirve también, según Gold, para mejorar la detección de objetivos, convirtiendo los ataques en "más precisos, más eficientes y con menos daños colaterales".