EEUU continúa concentrando fuerzas en Oriente Próximo a la espera de una posible orden de Trump para atacar Irán

"Es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán". Así de contundente se mostró Donald Trump al ser preguntado sobre una posible acción militar contra la república islámica. Los últimos movimientos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirman que el mandatario hablaba muy en serio.

Desde hace ya más de una semana, el Pentágono está ampliando sus capacidades militares en Oriente Próximo, con las que llevar a cabo un ataque similar al perpetrado en Venezuela, a principios de este año, y que se saldó con la captura de Nicolás Maduro.

La primera evidencia de que la Casa Blanca está decidida a promover un cambio de régimen en Irán ha sido la orden de desplegar del portaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo.

De esta manera, el Lincoln, que normalmente navega junto a la Tercera Flota de la US Navy en las aguas del Pacífico Norte, se sumará al USS Harry S. Truman, que ya se encuentra en la zona.

La llegada de este segundo portaviones es inminente, tras confirmarse que días atrás atravesó el estrecho de Malaca rumbo a su destino. No obstante, el buque ha apagado sus transpondedores, por lo que se desconoce su ubicación actual.

El portaaviones 'USS Abraham Lincoln'. US Navy

Su Ala Embarcada está compuesta por ocho escuadrones que vuelan aviones F-35C, F/A-18E/F Super Hornets, EA-18G Growlers, E-2D Hawkeyes, CMV-22B Ospreys y MH-60R/S Sea Hawks.

Además, el USS Lincoln es escoltado por un crucero de misiles guiados clase Ticonderoga y destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke, como los que están basados en Rota (Cádiz). Estas embarcaciones traen consigo una gran cantidad de tubos lanzamisiles que podrían usarse para atacar a Irán.

Envío de cazas F-15

Ahora, el Mando Central de EEUU (CENTCOM) ha comunicado que un número sin precisar de cazas F-15E Strike Eagle han aterrizado en las bases que Washington posee en la región.

"La presencia del F-15 mejora la preparación para el combate y promueve la seguridad y la estabilidad regionales", ha destacado el CENTCOM a través de sus redes sociales.

Estas aeronaves despegaron desde la base aérea de Lakenheath, en Reino Unido, cedida por Londres a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los F-15 volaron acompañados por aviones de reabastecimiento KC-135 Stratotanker.

El Strike Eagle está equipado con una amplia variedad de armas de precisión. Su cañón de 20 mm lo convierten en una potente plataforma de ataque terrestre y sus misiles guiados por radar y por infrarrojos le otorgan una capacidad aire-aire adicional.

C-17 Globemaster USAF

De esta manera, más allá de sus capacidades de ataque, los F-15 podrían desempeñar un papel clave en contrarrestar posibles represalias de Irán tanto contra Israel como activos estadounidenses.

Asimismo, se han incrementado el número de aviones de transporte C-17 Globemaster III con rumbo a Oriente Próximo, previa escala en algunas de las bases que EEUU posee en Europa, especialmente aquellas en territorio alemán, según el medio especializado The War Zone.

Estas aeronaves habrían transportado tanques M1 Abrams y vehículos de combate M2 Bradley, aunque se desconoce si los mismos están relacionados con alguna operación que involucre a Irán.

A todo este armamento hay que añadirle las aeronaves tácticas, buques de guerra y los alrededor de 30.000 soldados que el Pentágono mantiene continuamente desplegados en la región. Sin olvidar la base en la isla de Diego García, en el océano Índico, donde aterrizaron los bombarderos B-2 Spirit tras la Operación Martillo de Medianoche.

Defensa contra drones

A su vez, el CENTCOM ha confirmado el despliegue de sistemas de defensa antidrones EAGLS para defender sus bases, centros logísticos y posiciones operativas en Oriente Próximo.

La decisión de enviar esta tecnología a la zona responde a la amenaza que suponen los drones pequeños y de bajo coste a los que recurren cada vez más los adversarios de Washington.

Sistema antidrones EAGLS CENTCOM

Desarrollado por MSI Defense Solutions, el sistema se basa en un lanzacohetes de 70 mm adaptado para funciones de defensa aérea terrestre y optimizado para atacar drones a corta distancia.

El EAGLS utiliza cohetes guiados por láser, como el APKWS II. Este proyectil tiene un radio de acción efectivo de varios kilómetros, suficiente para contrarrestar los sistemas aéreos no tripulados que operan a baja altitud y velocidad moderada.

El sistema combina una torreta con sensores electroópticos e infrarrojos con el radar Leonardo DRS RPS-40, un sistema compacto capaz de detectar objetivos aéreos a baja altura y a distancias de hasta 10 kilómetros.

Además, tanto el lanzador como los sensores suelen estar montados en un vehículo táctico, lo que proporciona al sistema un alto grado de movilidad.