Reino Unido avanza en el desarrollo del Challenger 3 tras las primeras pruebas tripuladas con fuego real del tanque

Cada vez falta menos para que los soldados del Ejército británico puedan presumir de contar con uno de los carros de combate más modernos de Europa: el Challenger 3.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha informado que el tanque ha superado con éxito el primer lanzamiento de fuego real con tripulación a bordo, un hito importante antes de la entrada en servicio de los blindados.

Las pruebas han contado con la colaboración del Ejército británico y la empresa Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), responsable de modernizar las antiguas unidades Challenger 2 a esta nueva versión mediante un contrato valorado en 800 millones de libras (918 millones de euros).

Estas maniobras forman parte de un programa organizado en fases previo a la entrada en servicio de los blindados. Antes de los disparos tripulados ya se habían efectuado otros de forma remota.

"Ver al Challenger 3 disparar con éxito con una tripulación en la torreta demuestra el progreso del programa y marca un momento de orgullo para el desarrollo de vehículos blindados en el Reino Unido", ha subrayado Rebecca Richards, directora general de RBSL.

Carro de combate Challenger 3 Ministerio de Defensa de Reino Unido

En este sentido, Richards ha destacado "la enorme cantidad de trabajo que se ha invertido para garantizar que el diseño sea seguro, robusto y esté listo".

El programa ahora pasa a su siguiente fase, con una actividad de disparo tripulado adicional y pruebas iniciales de aumento de confiabilidad planificadas para finales de este año, necesarias para certificar la capacidad operativa completa de los carros de combate, según ha detallado RBSL en un comunicado.

El Challenger 3 es la pieza clave del programa de modernización de blindados del Reino Unido y, de acuerdo al Gobierno británico, supondrá un cambio radical en letalidad, capacidad de supervivencia e integración digital.

Con estas plataformas, de las que dispondrá un total de 148, Londres prevé mantener su capacidad de blindaje pesado al menos hasta 2040.

Carro de combate Challenger 3 en las instalaciones de RBSL en Telford Ministerio de Defensa de Reino Unido

El Ministerio de Defensa británico ha señalado que este programa implica también una inversión de 40 millones de libras (46 millones de euros) en las instalaciones que RBSL posee en la localidad de Telford, próxima a Birmingham.

El desarrollo de estos blindados sustenta aproximadamente 300 empleos altamente cualificados en RBSL y otros 450 puestos de trabajo en todo el Reino Unido, a través de una cadena de suministro basada principalmente en pequeñas y medianas empresas.

Características del tanque

El Challenger 3 combina un casco de eficacia contrastada con una torreta completamente rediseñada y una serie de sistemas avanzados, marcando un salto cualitativo en letalidad, protección e integración digital frente a la flota actual.

Entre sus novedades destaca la incorporación del cañón de ánima lisa L55A1 de 120 mm, fabricado por Rheinmetall, que sustituye al característico cañón estriado del Challenger 2.

Este cambio permite al Reino Unido alinearse con el estándar de la OTAN, facilitando el uso de las municiones más modernas disponibles, incluidas las de energía cinética de alto rendimiento y los proyectiles multipropósito programables.

Gracias a ello, la tripulación puede enfrentarse con eficacia a distintos tipos de objetivos sin necesidad de cambiar frecuentemente de munición.

Carro de combate Challenger 3 Ministerio de Defensa de Reino Unido

Asimismo, el tanque incorpora una arquitectura electrónica avanzada, sensores de última generación y un sistema de combate en red, lo que acelera el proceso entre detección y ataque, mejora la conciencia situacional y potencia la cooperación con otros vehículos y unidades en operaciones de armas combinadas.

Estos avances permiten al Challenger 3 combatir a mayores distancias y desenvolverse en entornos de combate más complejos que sus predecesores. En materia de protección, la nueva torreta incluye blindaje modular escalable, compatible con sistemas de protección activa diseñados para resistir misiles antitanque y otras amenazas modernas.

La situación del Ajax

Los avances en el Challenger 3 se contraponen a los dolores de cabeza que suponen los vehículos Ajax, las unidades que General Dynamics está construyendo para el Ejército británico.

El pasado noviembre, días después de incorporar el blindado, el Ministerio de Defensa del Reino Unido se vio obligado a suspender su uso después de que 31 soldados hubiesen experimentado problemas de salud al participar de un ejercicio militar a bordo de estas unidades.

En concreto, los efectivos abandonaron los Ajax con jaquecas, mareos, zumbido en los oídos y, en los casos más graves, vomitando, como consecuencia directa de las vibraciones y ruido excesivo que tienen lugar dentro de los blindados.

Las vibraciones han sido un problema recurrente en el Ajax y una de las principales razones por la que el programa acumula ocho años de retraso, a lo largo de los que General Dynamics ha intentado solventar estos fallos.

Ajax Ministerio de Defensa de Reino Unido

La demora también ha supuesto un importante incremento en el valor del contrato, que ha pasado de los 3.500 millones de libras presupuestados en 2014 a los actuales 6.300 millones (7.190 millones de euros), de acuerdo a datos de la BBC.

En este sentido, el inicio de las entregas estaba previsto originalmente para 2019, pero no fue hasta principios de 2025 que el fabricante estadounidense suministró las primeras unidades. Actualmente, el Ejército británico cuenta con algo más de 160 vehículos en servicio, de los 589 contratados.

El Ajax está fuertemente vinculado a la industria militar española. El vehículo se basa en el modelo Ascod, diseño desarrollado conjuntamente por Santa Bárbara Sistemas (SBS) y la empresa austríaca Steyr, en los años '90, ambas propiedad de General Dynamics en la actualidad.

De hecho, tal como establecía el acuerdo rubricado hace más de una década, todas las barcazas del vehículo se han construido en las instalaciones de SBS en Trubia (Asturias), mientras que los primeros 100 Ajax han sido ensamblados en la planta de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Ahora, en una segunda fase del proyecto, el resto de los blindados están siendo montados en la localidad de Merthyr Tydfil, en el sur de Gales, por la filial británica de General Dynamics.