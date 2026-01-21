La Armada busca incorporar más buques multipropósito con capacidad de remolque de altura y renovar la flota actual

Las necesidades actuales de la Armada precisan de la incorporación a la flota de buques multipropósito con capacidad de remolque de altura.

Para llevarlo a cabo, la rama naval de las Fuerzas Armadas españolas ha publicado una consulta pública preliminar para la adquisición de "una o varias unidades" de embarcaciones clase 'Carnota'.

Según explican en la documentación, el objetivo de esta consulta es "obtener propuestas y observaciones de los operadores económicos con experiencia relevante en el ámbito naval".

Con ella se busca también mejorar la lista de especificaciones técnicas de cara al futuro, así como delimitar un marco de características y rango de precios, todo ello sin ser realmente un contrato de adquisición por parte del Ministerio de Defensa.

En el marco del Plan de Renovación de la Fuerza Conjunta, explican desde la Armada, "cabe señalar que al inicio del proceso se disponía de un buque de transporte logístico y de otros cuatro buques auxiliares con capacidad de remolque en altura".

La embarcación desempeñaba cometidos de transporte, apoyo logístico general y salvamento, "fundamentales para las operaciones y el apoyo a la administración marítima española".

Sin embargo, "todos ellos con una elevada antigüedad". Como consecuencia, la Armada retiró a principios del pasado julio el A-01 'Contramaestre Casado' como buque insignia en la rama logística.

Buque A-101 'Mar Caribe' Armada

Asimismo, cuando arrancó el programa de sustitución de los buques auxiliares, la Armada contaba con los siguientes cuatro remolcadores de altura: A-101 'Mar Caribe', A-51 'Mahón', A-52 'Las Palmas' y A-53 'La Graña'.

Estos fueron adquiridos de segunda mano entre 1978 y 1988, con las funciones de transporte logístico a menor escala, el remolque de altura y diversos apoyos al adiestramiento, a la vigilancia de espacios marítimos, labores SAR y lucha contra la contaminación marina.

Según explican desde la Armada, estas unidades "han superado el ciclo normal de una unidad, representando además algunas carencias en el remolque de altura de unidades de gran porte, como el LHD, los LPD y los BAC".

Buques fundamentales

Tal y como apunta la documentación publicada, "para el despliegue de la Flota es fundamental garantizar que las capacidades de transporte logístico por vía marítima, remolque de altura y apoyo al adiestramiento de las unidades se realicen con agilidad, fluidez y seguridad".

Asimismo, estas tareas son necesarias para "garantizar que las unidades de combate y vigilancia puedan cumplir con los objetivos de disponibilidad fijados en los documentos operativos para las misiones permanentes".

También para los planes de contingencia y el planeamiento de las fuerzas con la OTAN y la Unión Europea.

La Armada indica igualmente que, en caso de necesidad derivada del escenario estratégico actual, debe estar en disposición de cumplir los compromisos adquiridos para "apoyar, acoger y aprovisionar fuerzas navales internacionales".

Para todo lo anterior, "es crítico que la Armada disponga de una capacidad de transporte logístico marítimo que permita la autonomía necesaria para apoyar los movimientos de la Flota y unidades aliadas y amigas con la agilidad requerida".

Buque A-62 'Cartagena' Izan González Armada

Asimismo, prosigue la documentación, también debe disponer de los medios suficientes que le confieran cierta capacidad de remolque en las aproximaciones de las bases, arsenales y en zona de operaciones.

Este es un aspecto crítico, ya que brinda auxilio a buques con averías provocadas tanto por accidentes como por el combate.

Dentro de los planes de renovación de la flota, la Armada incorporó a finales de 2023 el buque multipropósito A-61 'Carnota', que facilitó la baja del 'Mahón'.

El siguiente en entrar en servicio, a finales de 2024, fue el buque A-62 'Cartagena', que relevó al A-52 'Las Palmas'. Ambas embarcaciones son ahora la referencia de la rama naval militar española para continuar con los planes de renovación.

Una de las características clave que incorporaron estos dos buques es la capacidad de remolque en altura, "con potencias de tiro que los capacitan para el remolque de las unidades de mayor porte de la Armada".

Señalan igualmente la capacidad de transporte logístico, disponiendo de amplias cubiertas de carga, adaptadas para el transporte de contenedores, incluso refrigerados, y en las que se dispone de grúas.

Cubierta del A-62 'Cartagena' durante un ejercicio de rescate submarino Izan González Cartagena

Hace unos meses, EL ESPAÑOL pudo acudir a unas maniobras de entrenamiento de rescate submarino donde el A-62 'Cartagena' servía como uno de los buques de apoyo gracias, fundamentalmente, a que podía incorporar cámaras hiperbáricas integradas en un contenedor estándar.

Este espacio de carga, aseguran desde la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, posibilita el transporte logístico de material entre la península, archipiélagos y plazas de soberanía en el norte de África.

También proporcionan transporte y suministro de agua y combustible. Y capacidad de respuesta ante catástrofes y desastres como el rescate de personas o el suministro de víveres.

Apoyo a la OTAN

"Estas capacidades logísticas, vinculadas al movimiento y transporte, facilitan el apoyo al despliegue de otras unidades militares", afirman. Así como su sostenimiento en operaciones y su repliegue.

Todo ello contribuye a la capacidad de la OTAN y la UE para "desarrollar tareas de defensa colectiva, gestión de crisis y de respuesta a desastres y catástrofes, así como a la protección de los recursos del medio marino".

Las circunstancias explicadas por la Armada cristalizan en la necesidad de consolidar este tipo de buque multipropósito a través de la clase 'Carnota'.

Puente de mando del A-62 'Cartagena' Izan González Cartagena

Sin embargo, la volatilidad del mercado de segunda mano de buques —como son los actuales— y la "dificultad para establecer condicionantes mínimos y deseables", la Armada propone la "realización de esta Consulta Preliminar de Mercado".

Entre las especificaciones que busca la rama naval para sus próximas embarcaciones está una eslora de aproximadamente 70 metros, manga de 17 metros y calado no superior a 5,5 metros.

Otro de los requisitos que recoge la documentación es que el barco debe haberse construido después del 2014, abriendo la puerta a unidades de segunda mano igual que ocurre con otros clase 'Carnota'. Asimismo, también contará con todo el equipamiento de habitabilidad y servicios necesarios para una tripulación no inferior a 50 personas.