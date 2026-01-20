El Reino Unido prueba con éxito el 'Proteus', su primer helicóptero autónomo de tamaño real

El Reino Unido ha marcado un hito en su historia aeronáutica con el primer vuelo de un helicóptero autónomo de tamaño real diseñado para operar sin tripulación. La aeronave, denominada Proteus, completó con éxito su vuelo inaugural desde el aeródromo de Predannack, en Cornualles, en una demostración clave del futuro de la aviación naval británica.

Según informó la Royal Navy en un comunicado oficial, el helicóptero fue diseñado y fabricado por la compañía italiana Leonardo como un demostrador tecnológico para la Royal Navy.

Su misión es acelerar el desarrollo de sistemas aéreos no tripulados y facilitar su integración con aeronaves tripuladas en futuras alas aéreas híbridas, clave para la guerra antisubmarina en el marco de la estrategia Atlantic Bastion, con la que Londres refuerza su presencia en el Atlántico Norte y el Ártico frente al auge de la actividad submarina rusa y protege infraestructuras críticas como cables de comunicaciones y oleoductos frente a submarinos y buques espía rusos.

El vuelo se produjo apenas semanas después de que Proteus completara una intensa fase de pruebas en tierra en las instalaciones de Leonardo en Yeovil, donde se evaluaron sus motores, sensores y sistemas de control.

Ingenieros, técnicos y representantes de Leonardo, la Royal Navy y del ecosistema británico de innovación en defensa presenciaron el histórico momento en la península de Lizard.

El aeródromo de Predannack, que actúa como base satélite de RNAS Culdrose, desempeña además un papel clave en el desarrollo de sistemas autónomos al albergar el National Drone Hub, centro neurálgico para la experimentación con plataformas no tripuladas.

El éxito del vuelo da cumplimiento a compromisos recogidos en la Strategic Defence Review, que contempla la creación de una “Nueva Marina Híbrida”, donde helicópteros autónomos como Proteus tendrán un papel central tanto en alas aéreas mixtas como en la protección del Atlántico Norte.

Capacidades del Proteus

A diferencia de otros drones ya en servicio —como los octocópteros Malloy o el sistema Peregrine—, Proteus destaca por su tamaño, complejidad y, sobre todo, por su nivel de autonomía.

Se trata de uno de los primeros helicópteros autónomos de tamaño completo del mundo y forma parte de un programa valorado en 60 millones de libras que sostiene alrededor de 100 empleos altamente cualificados en el Reino Unido.

Helicóptero no tripulado Proteus en vuelo. Royal Navy

En lugar de una tripulación a bordo, el helicóptero incorpora sensores avanzados y sistemas informáticos gobernados por software de última generación, capaces de interpretar el entorno, tomar decisiones y ejecutar acciones de forma autónoma.

Con una capacidad de carga superior a una tonelada, puede transportar diversos equipos y operar en condiciones meteorológicas adversas, liberando a los helicópteros tripulados para otras misiones críticas.

Este tipo de aeronaves autónomas son cada vez más requeridas. La semana pasada, la Dirección General de Armamento (DGA) de Francia firmó un contrato con Airbus Helicopters y Naval Group para la producción y suministro de seis sistemas aéreos no tripulados VSR700.

Marina híbrida

El ministro británico para la Preparación y la Industria de Defensa, Luke Pollard, subrayó que "este vuelo inaugural es un momento de orgullo para la innovación británica. Diseñado y construido en Yeovil, Proteus apoya empleos cualificados en el Reino Unido y contribuye a la marina híbrida descrita en nuestra revisión estratégica".

Añadió además que “los sistemas autónomos serán vitales para proteger nuestros mares sin poner al personal en peligro”.

En la misma línea, el comodoro Steve Bolton, subdirector de Programas de Aviación Futura de la Royal Navy, afirmó que "el exitoso primer vuelo de Proteus es un paso significativo en la transformación de la aviación marítima" y demuestra el compromiso de la Marina con la autonomía "para mantener la ventaja operativa frente a amenazas marítimas en evolución".

Por su parte, Nigel Colman, director general de Helicópteros de Leonardo en el Reino Unido, destacó que "Proteus representa un cambio de paradigma en la aviación marítima, al asumir misiones ‘aburridas, sucias y peligrosas’ sin poner en riesgo a operadores humanos".

Durante su primer vuelo, el helicóptero ejecutó una breve rutina de pruebas operando de forma completamente autónoma, aunque bajo supervisión constante de pilotos de pruebas desde tierra para garantizar la seguridad.

En el futuro, Proteus está concebido para realizar misiones de patrulla marítima, guerra antisubmarina y vigilancia, integrándose en redes de sensores, buques, submarinos y aeronaves aliadas.

Este tipo de plataformas es considerado esencial dentro del programa Atlantic Bastion, impulsado por el Ministerio de Defensa británico para reforzar la defensa del Reino Unido y de la OTAN frente a amenazas emergentes en amplias áreas oceánicas, mediante una combinación de medios tripulados y no tripulados de alta tecnología.