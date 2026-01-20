140 días de lucha contra la piratería en el golfo de Guinea: "La seguridad de España inicia muy lejos de nuestras costas"

Todos los años, la Armada despliega dos de sus buques en el golfo de Guinea -uno por semestre- en el marco de las denominadas Presencias Marítimas Coordinadas de la Unión Europea, que buscan consolidar la seguridad de zonas y rutas marítimas clave.

Para dar continuidad con el compromiso de España con esta misión, el Buque de Acción Marítima (BAM) 'Furor' ha partido este lunes desde el Arsenal Militar de Cartagena (Murcia) con rumbo a las mencionadas aguas africanas, donde permanecerá por 140 días con el objetivo de combatir a los piratas que actúan en la región.

"¿Y esto cómo lo hacemos? Pues mediante patrullas combinadas junto con los países ribereños del golfo de Guinea", explica a EL ESPAÑOL el capitán de corbeta Ángel García, comandante del Furor.

"También, una vez en puerto, llevamos a cabo entrenamientos para que ellos puedan desarrollar capacidades militares que les permitan ser autónomos en la defensa y protección de sus aguas", añade García.

A lo largo de los próximos cuatro meses y medio, la embarcación española hará escala en ocho países: Mauritania, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Camerún y Gabón.

La formación que los militares africanos reciben de los efectivos españoles incluye habilidades en buceo, patrullaje y en inspecciones y abordajes de buques. "Otra que nos demandan mucho trata sobre la gestión de incidencias a bordo, como pueden ser incendios o inundaciones", apunta el comandante del Furor.

Normalmente, según afirma García, las visitas se extienden por un mínimo de entre seis y ocho días. Más allá de las acciones militares, también se llevan a cabo actividades planificadas por las embajadas españolas en cada uno de los mencionados países.

El BAM Furor Armada

"Siempre hay una recepción, una comida protocolaria o jornadas en las que los españoles que viven allí visitan el barco", detalla el militar.

La piratería es una de las principales problemáticas en aquellas aguas, sobre todo en el delta del río Níger, en Nigeria. Estos grupos criminales secuestran buques para posteriormente pedir rescates a cambio de su liberación.

Entre sus principales víctimas se incluyen los buques petroleros, cuya carga es robada para ser comercializada en el mercado negro por refinerías ilegales. Muchas veces, el combustible termina en manos de grupos terroristas que operan tierra adentro, en el Sahel.

Justamente, asegurar el tráfico de petróleo es una de las prioridades para España. "Nuestro país importa casi un tercio del crudo que consume del golfo de Guinea, en particular de Nigeria", recuerda el oficial de la Armada.

No obstante, la piratería no es la única amenaza a la que se enfrenta esta parte del planeta. "También hay narcotráfico porque gran parte de los flujos de droga que vienen de Sudamérica hacen escala en África", subraya García.

De igual manera, desde Mauritania y Senegal comienzan las rutas de inmigración ilegal que acaban en las costas de Canarias. "Nuestra presencia en la zona también disuade a las mafias. Cuando hay buques de la Armada el número de pateras y cayucos disminuye drásticamente", asegura el militar español.

BAM Furor Armada

Sin embargo, explica García, en caso de detectar alguna actividad ilegal en aguas territoriales de cualquiera de los países de la región, son las autoridades locales los que deben hacerse cargo de la misma. De allí la importancia de las patrullas conjuntas y adiestramientos.

"Si es en alta mar, en aguas internacionales, ya depende del tipo de delito. No obstante, en caso de presenciar un delito flagrante, en la gran mayoría de los casos sí tenemos potestad para actuar", subraya el comandante.

Un año de alistamiento

La dotación del Furor, compuesta por 50 hombres y mujeres y ampliada a 78 personas para este despliegue, comenzó a prepararse para su misión en el continente africano en enero de 2025.

A lo largo del año pasado, la embarcación realizó distintas maniobras, que incluyó dos meses de patrulla por España e incluso la custodia de la flotilla de ayuda a Gaza. Tras esto, el pasado noviembre, las capacidades y preparación del Furor y su tripulación quedaron certificadas.

BAM Furor Armada

"Ahora la misión la afrontamos con garantías porque el trabajo de preparación lo hemos hecho de forma muy intensa", afirma García, quien está al frente de la embarcación desde julio de 2024.

De hecho, este será su primer gran despliegue como comandante de buque. "Es un privilegio y un honor ser comandante de la Armada y una satisfacción ser comandante de mi dotación, que es muy comprometida y responsable", destaca.

"Se habla mucho de la soledad del mando, y al final yo soy el que toma las decisiones, pero procuro asomarme muy bien con mi equipo, con mi segundo comandante, mi jefe de operaciones y mi jefe de máquinas, que son los que me ayudan a tomar buenas decisiones", sostiene.

Esta será la tercera vez, tras los despliegues de 2021 y 2024, que el BAM Furor navegue por el golfo de Guinea. Su retorno a Cartagena está previsto para el próximo 3 de junio.