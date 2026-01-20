La creciente demanda global de inteligencia espacial impulsa la ampliación de los servicios Gen3 de BlackSky

Imagen de dos portaaviones de China en Hainan, el 25 de octubre de 2025 Black Sky

Las claves nuevo Generado con IA BlackSky Technology amplía sus servicios Gen-3 de inteligencia geoespacial con nuevos contratos en América, Asia y Europa. La compañía refuerza su flota de satélites y capacidades de análisis mediante inteligencia artificial para proporcionar datos críticos en tiempo real. La demanda de inteligencia espacial crece debido al aumento del gasto en defensa y la inestabilidad geopolítica global. Los servicios Gen-3 permiten detección automática de objetivos tácticos y priorizan el acceso seguro a información para gobiernos y agencias de defensa.

La estadounidense BlackSky Technology refuerza su posición en el sector de la inteligencia geoespacial con nuevos contratos para ampliar su flota y servicios de tercera generación Gen-3 en América, Asia y Europa.

Unos acuerdos que se producen en un contexto de creciente competencia por el dominio de la inteligencia satelital comercial, un ámbito cada vez más decisivo para operaciones militares, tácticas y decisiones estratégicas en tiempo real.

El movimiento forma parte de la estrategia de "land and expand" de la compañía y se alinea con una tendencia global de aumento del gasto en defensa, impulsada por un entorno geopolítico cada vez más inestable, según informó BlackSky en un comunicado.

La inteligencia espacial combina la colección de imágenes capturadas por satélites de observación de la Tierra con el análisis de la inteligencia artificial (IA) avanzada para obtener información fundamental, como patrones, tendencias y anomalías sobre áreas críticas de interés.

Los servicios Gen-3 pueden detectar y clasificar automáticamente objetivos tácticos, como barcos, vehículos o aeronaves, y generar análisis listos para usar dentro de los sistemas seguros de los clientes.

Localización de aeronaves. Black Sky

Unas capacidades cada vez más imprescindibles para integrarse en los flujos de trabajo seguros de gobiernos y agencias de defensa, sin depender de la disponibilidad limitada de activos espaciales de terceros países, un factor cada vez más relevante en doctrinas de soberanía tecnológica y autonomía estratégica.

Y es que según ha asegurado el consejero delegado de la compañía, Brian O’Toole, “La naturaleza acelerada y dominante del tiempo en las tensiones geopolíticas actuales está favoreciendo claramente nuestras soluciones de inteligencia espacial impulsadas por inteligencia artificial”.

Satélites y software

La nueva generación de satélites y software de la compañía incorpora capacidades avanzadas de detección, identificación y clasificación automática de objetivos tácticos —como aeronaves, buques o vehículos— mediante inteligencia artificial, además de un seguimiento continuo de patrones de actividad (pattern of life) en fronteras terrestres y zonas marítimas estratégicas.

Uno de los elementos más valorados por los clientes son los denominados servicios “asegurados”, que garantizan acceso prioritario y capacidad de asignación inmediata sobre áreas de interés nacional o regional.

"Estamos viendo una necesidad creciente de datos e imágenes garantizadas y sensibles al tiempo como motor principal del gasto internacional en defensa”, explicó el consejero delegado, subrayando la importancia de disponer de información fiable en tiempo casi real.

La compañía atribuye el auge del interés internacional a un cambio en las doctrinas de seguridad, donde acortar el ciclo entre observación y decisión se ha vuelto prioritario.

Y es que en escenarios de crisis, la rapidez en el acceso a la información puede marcar la diferencia entre anticiparse o llegar tarde.