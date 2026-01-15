Margarita Robles defiende invertir en defensa “sin complejos” para garantizar la autonomía estratégica europea

Las claves nuevo Generado con IA Margarita Robles defiende aumentar la inversión en defensa y en la industria militar europea para garantizar la paz, seguridad y autonomía estratégica de la UE. La ministra critica que Europa ha confiado demasiado en la OTAN y reclama superar complejos históricos para dotar de recursos suficientes a las Fuerzas Armadas. Desde el actual Gobierno, el gasto en defensa de España ha pasado del 0,9% al 2% del PIB, con 79 programas en marcha y más de 33.000 millones de euros invertidos. Robles destaca el apoyo firme de España a Ucrania y el compromiso internacional, con más de 4.000 militares desplegados en 16 misiones, y muestra escepticismo ante las actuales conversaciones de paz.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió este jueves la necesidad de reforzar la inversión en defensa y en la industria militar europea “sin complejos”, al considerar que se trata de una condición indispensable para garantizar la paz, la seguridad y la autonomía estratégica de la Unión Europea.

Así lo aseguró la titular de Defensa durante su intervención en el Spain Investors Day, celebrado en Madrid, en la que subrayó que “Invertir en defensa no es militarismo, es invertir en seguridad, en empleo y en una industria dual”. Y resaltó que el gasto militar constituye “una condición para la libertad y la convivencia”.

Durante su intervención, la ministra también cuestionó la falta de ambición estratégica de Europa. “Europa se ha confiado siempre en la OTAN y no ha hecho el esfuerzo imprescindible en seguridad y defensa”, lamentó. "Probablemente Europa se ha confiado siempre en OTAN como alianza militar y no ha hecho ese esfuerzo que es imprescindible en materia de seguridad y defensa".

Al mismo tiempo, instó a superar los “complejos históricos” y a dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios. “Si no protegemos y no invertimos en defensa, la Unión Europea va a desaparecer”, advirtió.

Robles reivindicó la capacidad del sector europeo y español: “Tenemos una industria de defensa perfectamente cualificada”, aunque reconoció que a veces avanza “demasiado lenta”.

La ministra quiso dejar muy claro que, desde la llegada del actual Gobierno, el gasto en defensa ha pasado del 0,9% al 2% del PIB, con 79 programas en marcha por más de 33.000 millones de euros.

Compromiso de las Fuerzas Armadas

“Defiendo el multilateralismo, nuestras alianzas y a nuestras Fuerzas Armadas, pero también la necesidad de no depender exclusivamente de la industria estadounidense”, afirmó. “Con todo el respeto a una gran industria como la americana, Europa y España no pueden estar solo en sus manos”.

La ministra subrayó además el compromiso internacional de España con sus socios y organismos multilaterales. “España es un país firmemente comprometido con la Unión Europea, Naciones Unidas y la Alianza Atlántica”, recordó, destacando la presencia de más de 4.000 militares españoles desplegados en 16 misiones internacionales, desde Líbano hasta el flanco este europeo.

“Creemos en la paz, y el mayor compromiso con la paz es la presencia de tropas”, apuntó. Y recordó el sacrificio de quienes han servido en el exterior: “175 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas españolas han fallecido en misiones de paz”, una cifra que, dijo, “representa orgullo y compromiso con el orden jurídico internacional”.

Ucrania y el escepticismo ante la paz

En relación con la guerra en Ucrania, Robles insistió en que España ha apoyado a Kiev “desde el primer momento”, sin ambigüedades, porque “no hay ninguna justificación para la invasión por parte de Putin”. Detalló que España ha enviado material militar, ayuda humanitaria y ha formado a más de 8.000 combatientes ucranianos.

No obstante, se mostró escéptica ante las actuales conversaciones de paz. “Soy escéptica”, reconoció, al considerar que la posición del presidente ruso sigue siendo “bastante intransigente”.

Describió un conflicto cada vez más duro, que combina combates en trincheras con la guerra de drones, en condiciones extremas de frío y sin suministros básicos para la población civil.

Sobre las posibles garantías de seguridad para Ucrania, Robles explicó que podrían incluir la presencia de tropas europeas o aliadas, pero advirtió de que “a día de hoy ese escenario no se puede abordar” porque Rusia rechaza la presencia de fuerzas extranjeras.

“España siempre se plantea participar si hay un acuerdo firme de paz”, señaló, aunque insistió en que Moscú está “muy lejos” de aceptarlo.

Groenlandia: un problema jurídico

Preguntada por la tensión en torno a Groenlandia, la ministra subrayó que no se trata de un escenario militar clásico. “No estamos hablando de una invasión”, explicó, recordando que el territorio cuenta con una importante base estadounidense y un estatus ligado a un país de la OTAN.

Ha insistido en que la posición de España es la de esperar y la prudencia, así como "estar siempre viendo con nuestros aliados" lo que se puede hacer.

De todos modos, en el supuesto de que Trump cumpliera su amenaza, "evidentemente se plantearía un tema jurídico respecto a la soberanía", aunque "lo que todos queremos es que no se llegue a esa situación".



"Vamos a esperar porque no hay nada todavía. Máxima prudencia. Vamos a ver cómo evoluciona todo. Pero lo que yo creo es que la Unión Europea, desde ese punto de vista político, tiene que exponer claramente que tenemos que respetar el orden jurídico internacional" ha recalcado

A su juicio, el problema sería jurídico y de soberanía, y podría afectar a la Alianza si un aliado vulnerara la soberanía de otro. “La cuestión es qué haría la OTAN si un país miembro realiza un acto que es claramente una agresión a la soberanía de otro”, planteó. No se puede plantear militarmente como una misión, sino con cómo afectaría a la OTAN".