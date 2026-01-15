EEUU evaluará las capacidades de la fragata 'Blas de Lezo' de la Armada para su inclusión en un futuro grupo de combate

La fragata 'Blas de Lezo' (F-103) tiene por delante dos meses de intensos trabajos. El buque de la Armada ha zarpado esta semana con rumbo a Estados Unidos para participar en el ejercicio Comptuex de la US Navy.

Este adiestramiento está concebido como una exigente certificación operativa que la Marina estadounidense lleva a cabo de manera periódica para constatar las capacidades reales de sus aliados como paso previo al despliegue operativo de un grupo de combate naval en escenarios de media y alta intensidad.

En esta oportunidad, el ejercicio estará liderado por el portaviones 'George H. W. Bush' y del mismo participarán también escoltas, submarinos, buques anfibios y aviación embarcada, convirtiéndolo en un adiestramiento altamente realista y exigente.

A lo largo de todo Comptuex, la fragata española será sometida a un proceso continuo de evaluación, en el que la dotación deberá hacer frente a situaciones complejas y realistas durante un periodo prolongado en la mar y lejos de territorio nacional.

"Se trata de uno de los ejercicios más exigentes del ámbito naval estadounidense, donde se pone a prueba no solo la tecnología del buque, sino también la preparación del personal, la toma de decisiones y la cohesión del equipo", destaca su comandante, capitán de fragata Pedro Ramos.

Portaviones USS George H. W. Bush de EEUU US Navy

Desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) han explicado que este despliegue forma parte del ciclo de alistamiento operativo de la 'Blas de Lezo’ y, de hecho, supone la segunda vez que esta unidad se integra en Comptuex, tras su participación en 2012.

Ramos ha subrayado que este entrenamiento "supone un hito de gran relevancia". "Es una excelente oportunidad para incrementar el nivel de adiestramiento y extraer lecciones que puedan ser incorporadas posteriormente a nuestra doctrina nacional", ha destacado el militar.

Interoperabilidad entre fuerzas

A través de un comunicado, el EMAD ha subrayado que la integración de la fragata española en un grupo de combate liderado por un portaaviones estadounidense permitirá reforzar de manera directa la interoperabilidad entre la Armada

y la Marina estadounidense.

Al respecto, el comandante Ramos ha afirmado que "operar de forma continuada con unidades norteamericanas nos permite emplear procedimientos comunes, compartir estándares de planeamiento y comprobar en la práctica que hablamos el mismo lenguaje operativo".

Desde el punto de vista técnico, la fragata ‘Blas de Lezo’, perteneciente a la 31a Escuadrilla de Superficie y encuadrada en la clase F-100, dispone del sistema de combate Scomba, desarrollado por Navantia y de diseño muy similar al de los destructores estadounidenses de la clase Arleigh Burke, varios de ellos desplegados en la base naval de Rota (Cádiz).

Las F-100 españolas disponen también del sistema AEGIS, diseñado por Lockheed Martin, junto con sensores de largo alcance y enlaces de datos tácticos plenamente compatibles con los de la US Navy.

Fragata 'Blas de Lezo' (F-103) de España Armada

Contar con esta tecnología en común facilita su integración en un grupo de combate y permite aportar capacidades avanzadas, especialmente en el ámbito de la defensa antiaérea, tal como han recordado desde el Estado Mayor de la Defensa.

Asimismo, durante la navegación está previsto que la fragata embarque un Grupo Aeronaval de la Flota de CEVACO-EVADIZ (GAVA), que también será evaluado empleando los medios del ejercicio, con el objetivo de certificar sus capacidades de cara al resto de su ciclo operativo.

Para Ramos, la participación de la 'Blas de Lezo' en esta certificación pone de relieve la profesionalidad de la fuerza naval española, "capaz de integrarse en algunos de los ejercicios navales más avanzados que existen”.

Todo ello "debe generar un mensaje de tranquilidad y confianza en que la Armada está preparada al más alto nivel para garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos", ha afirmado.

La ‘Blas de Lezo’ es la tercera unidad de la serie F-100 clase ‘Álvaro de Bazán’, integrada en la 31ª Escuadrilla de Superficie.

Se trata de un escolta multipropósito de última generación con una destacada capacidad en guerra antiaérea, aunque también puede enfrentarse a amenazas submarinas y de superficie.

Además de su potencial militar, el buque está preparado para misiones humanitarias, operaciones de embargo naval y gestión de crisis internacionales. Su retorno al puerto de Ferrol (A Coruña) está previsto para principios de marzo.