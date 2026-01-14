El Ministerio de Defensa firma con Irak un acuerdo para la formación, asesoramiento y apoyo en lucha antiterrorista

España mantiene un papel destacado en Irak a través de la OTAN y busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de industria de defensa.

El Memorando dota de seguridad jurídica y estabilidad a las actividades de los militares españoles, que tienen previsto finalizar su misión en Irak en septiembre de 2026.

El acuerdo consolida el compromiso de España con la estabilidad en la región y la seguridad global, garantizando la continuidad del apoyo español en Irak.

El Ministerio de Defensa español y el Servicio de Contraterrorismo Iraquí han firmado un acuerdo para la formación, asesoramiento y apoyo en la lucha antiterrorista.

La colaboración y el intercambio de inteligencia son piezas clave para una estrategia sólida y eficaz en materia antiterrorista.

Continuando con esta línea, el Ministerio de Defensa español y el Servicio de Contraterrorismo Iraquí han firmado hoy un Memorando de Entendimiento (MoU) para la "formación en lucha antiterrorista".

Se trata, según ha informado Defensa, de "un hito fundamental que consolida el compromiso de España con la estabilidad en la región y con la seguridad global".

Este acuerdo "garantiza la continuidad del apoyo español en Irak", donde los militares españoles participan en la operación 'Inherent Resolve' de la Coalición Internacional contra el Daesh.

El contingente español "tiene previsto finalizar sus actividades en el país para septiembre de este mismo 2026", aseguran desde Defensa.

Asimismo, el Memorando "dotará de seguridad jurídica y estabilidad a las actividades de asesoramiento y apoyo de los militares españoles en Irak".

La firma, "que apunta a un área tan sensible y estratégica, pone de relieve que Irak es un país clave para España, además de una muestra de su compromiso con las instituciones y la seguridad globales".

El acto institucional ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Defensa con la firma del documento por parte del jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón, y el director de Inteligencia y Contraterrorismo iraquí, general Karim Aboud Mohammed Al-Tamimi.

En la rúbrica también ha estado presente la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el embajador de Irak en España, Salih Husain Ali Ali.

"En un contexto de reconfiguración de misiones internacionales, España cree firmemente en el multilateralismo, porque es la mejor forma de hacer frente a los retos de seguridad actuales", afirman desde el Ministerio.

También indican que, en la actualidad, "nuestro país mantiene un papel destacado en Irak a través de la OTAN, cuyo mando asumirá el teniente general español Ramón Armada el próximo mayo".

"Asimismo, la firma de este instrumento permitirá que los contingentes españoles se reorganicen bajo una estructura más flexible y eficiente, capaz de adaptarse a los retos operativos que puedan surgir".

El comunicado publicado por Defensa concluye apuntando a un fortalecimiento de la "cooperación de ambos países en materia de industria de defensa", aunque no especifica si se lleva a cabo algún programa conjunto.