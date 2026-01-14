Irán amenaza con atacar bases de EEUU en Arabia Saudí, Emiratos y Turquía si Trump ordena una ofensiva

Irán ya ha atacado bases estadounidenses en el pasado, como la base de Al Udeid en Catar, en respuesta a bombardeos de EEUU sobre instalaciones iraníes.

Irán ha elevado de forma significativa la tensión con Estados Unidos al advertir que atacará la amplia red de bases militares estadounidenses en la región si Washington lanza una ofensiva contra su territorio, así lo ha declarado el ministro de Defensa iraní, general de brigada Aziz Nafizardeh.

El ministro de Defensa aseguró este miércoles que si EEUU ejecuta operaciones militares contra Irán, “todas las bases estadounidenses y de países que colaboren con ellas serán objetivos legítimos”.

Además, instó a los países anfitriones de tropas estadounidenses —como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Turquía— a "impedir" una intervención estadounidense, según recogen distintas agencias de prensa.

La advertencia se produce en un contexto de confrontación geopolítica: Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, ha insistido en que podría intervenir ante la violenta represión de protestas masivas en Irán, que según ONG locales ha dejado miles de muertos en las últimas semanas.

Trump ha prometido una “respuesta fuerte” si siguen las ejecuciones de manifestantes, aunque detalles concretos sobre operaciones militares aún no han sido anunciados oficialmente.

Mientras crece la retórica, algunos militares estadounidenses han recibido consejos para modificar su postura defensiva: al menos parte del personal de la base aérea de Al Udeid (Catar) —el mayor enclave de la US Central Command en la región— fue advertido de reubicarse temporalmente como parte de un cambio de postura defensiva, aunque no se ha ordenado una evacuación masiva.

¿Qué bases rodean Irán?

Estados Unidos no mantiene tropas ni instalaciones dentro de Irán, pero rodea su territorio con una extensa red de bases y centros de mando en países vecinos, que constituyen el núcleo de su capacidad de proyección militar en Oriente Medio y, al mismo tiempo, posibles objetivos en caso de una escalada armada.​

Qatar y Kuwait concentran algunos de los principales centros de mando y operaciones aéreas de Washington en la región. En Qatar se ubica la base aérea de Al Udeid, sede adelantada del mando central estadounidense (CENTCOM), en Asia Occidental y pieza clave para el despegue de aviones de combate y drones.

Desde allí se supervisa las operaciones militares estadounidenses en un vasto territorio que se extiende desde Egipto, al oeste, hasta Kazajistán, al este. Es la base estadounidense más grande de Oriente Medio y cuenta con unos 10 000 militares.

En enero, el Mando Central de EE UU informó que, junto con sus socios regionales, había inaugurado una nueva célula de coordinación (MEAD-CDOC) en Al Udeid para reforzar la defensa aérea y antimisiles integrada.

En Kuwait, las fuerzas estadounidenses mantienen una amplia red de instalaciones militares que incluye el Campamento Arifjan, cuartel general avanzado del Mando Central del Ejército de EEUU, y la Base Aérea Ali Al Salem, ubicada a unos 40 kilómetros de la frontera con Irak y conocida como “La Roca” por su entorno aislado y árido.

El Campamento Buehring, establecido durante la guerra de Irak de 2003, opera como punto estratégico de tránsito para las unidades estadounidenses desplegadas en Irak y Siria, según información del propio Ejército.

Una de las bases más importantes es la instalación Naval Support Activity, en Bahréin, porque alberga el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos, con el portaaviones USS Truman (CVN 75) a la cabeza.

Es el mando naval responsable de la US Navy, en Oriente Medio, incluido el golfo Pérsico, el mar Rojo, el golfo de Omán y parte del océano Índico.

El USS Harry S. Truman (CVN 75), noveno portaaviones de propulsión nuclear de la Armada de Estados Unidos y octavo perteneciente a la clase Nimitz, representa uno de los pilares más poderosos de la flota naval estadounidense. US Navy

Además, a lo largo del Golfo, Washington mantiene una densa red de bases aéreas y sistemas antimisiles que apuntalan su estrategia de contención frente a Teherán.

Entre ellas destaca la base de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, una plataforma avanzada desde la que operan cazas y aviones de vigilancia a escasa distancia del espacio aéreo iraní.​

En Arabia Saudí, las instalaciones de defensa aérea y las bases operativas se integran en un entramado regional más amplio, diseñado para permitir una respuesta rápida ante cualquier escalada en Oriente Medio.

Las bases estadounidenses en Irak siguen siendo otro eslabón central de este dispositivo: la base aérea de Ain al-Asad, junto a otras posiciones en el país, alberga tropas y aviones de apoyo desde los que se planifican y ejecutan operaciones en distintos frentes.

​La proyección militar se completa con una extensión estratégica hacia otros aliados clave. En Turquía, la base de Incirlik, enclavada en territorio de la OTAN, aporta una capacidad aérea relevante pese a su mayor distancia.

Junto a todas ellas, Jordania e Israel, sin ser plataformas de despliegue masivo, actúan como nodos esenciales de defensa antimisiles y apoyo logístico dentro de la arquitectura militar estadounidense en la región.

En conjunto, distintas fuentes estiman que entre 40.000 y 50.000 efectivos estadounidenses están desplegados en más de 19 instalaciones en la región, con especial concentración en Catar, Bahréin, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Estas bases —a pesar de estar formalmente bajo acuerdos bilaterales con cada país anfitrión— constituyen el marco operativo desde el que Estados Unidos puede responder o intervenir en crisis regionales, incluyendo una hipotética confrontación con Irán.

Ataques de Irán a bases militares

Irán ya ha atacado objetivos estadounidenses fuera de su territorio: en junio de 2025 lanzó misiles contra Al Udeid Air Base, en respuesta a ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes, lo que generó condenas regionales y alertas defensivas.

Al avisar que esas mismas bases se consideran objetivos legítimos en caso de agresión, Irán pone en entredicho tanto la seguridad de esos países como la lógica de las alianzas.