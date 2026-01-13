Los Red Arrows estarán al mando de Sasha Nash, la primera mujer en liderar la patrulla acrobática británica

La comandante Sasha Nash, líder de la patrulla acrobática de la RAF Red Arrows

La Fuerza Aérea Real británica acaba de anunciar la elección de la comandante de Ala Sasha Nash como primera mujer en liderar el Equipo Acrobático de los Red Arrows.

En este papel, comanda toda la unidad compuesta por 150 militares en los que se incluyen tanto la tripulación aérea como la terrestre, sucediendo en el cargo al comandante de Ala Adam Collins.

Nash tiene ahora la responsabilidad de supervisar todos los aspectos de los Red Arrows como la seguridad o la ingeniería, según informa el Ministerio de Defensa de Reino Unido.

La comandante de Ala Nash, que se unió a la Real Fuerza Aérea en 2005, afirmó que se trata de "una oportunidad profesional única en la vida".

"Si alguien me hubiera dicho, hace ahora 20 años, que un día sería oficial al mando de los Red Arrows, creo que no lo hubiera creído".

Los cazas de la patrulla de Red Arrows en formación Red Arrows

Nash también asegura que su equipo lo componen "personas dedicadas, diligentes y entusiastas, que ejemplifican la filosofía y los valores de las unidades de toda la Royal Air Force".

"Estoy entusiasmada de trabajar con ellos para seguir ofreciendo los niveles de excelencia por los que los Red Arrows son reconocidos en todo el mundo", asegura la comandante.

Antes de recalar en el máximo puesto de los Red Arrows, Nash es una "experimentada piloto" dentro de la RAF y ha volado el Tornado GR4 en el frente y en ejercicios alrededor de todo el mundo.

También fue jefa de Estado Mayor en el Cuartel General del Ala de Exhibición.

"Tenía seis años cuando decidí unirme a la Real Fuerza Aérea y pilotar aviones rápidos, inspirada por las exhibiciones aéreas y por la velocidad y la emoción de las aeronaves que se mostraban en esos eventos", explica.

Esta idea continuó a lo largo de su carrera académica, consiguiendo becas tanto en los estudios primarios como posteriormente en la universidad.

El cambio de liderazgo al frente de la patrulla acrobática ocurre en un momento clave, justo antes del comienzo de la temporada.

Tal y como indican desde el Ministerio de Defensa, el entrenamiento para la nueva temporada ya está en marcha y Nash se encuentra a cargo del Red 1, el avión líder de la formación.

Rindiendo homenaje a su predecesor, Nash dijo que ha trabajado con el comandante de Ala Adam Collins durante los últimos años y ha sido testigo de "su total dedicación tanto al equipo como a la RAF".

"Se ha ganado un profundo respeto por parte del equipo y de la comunidad de exhibición en general, en todo el Reino Unido y mucho más allá", indica la nueva líder de los Red Arrows.