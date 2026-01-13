El Ministerio de Defensa aprueba la compra de un radar de largo alcance a Ucrania por 37 millones de euros

Este sistema, ya en uso en España y recientemente enviado a Rumanía, destaca por su transportabilidad, alta resistencia a contramedidas electrónicas y facilidad de mantenimiento.

El Lanza LTR-25 integra un radar de vigilancia 3D y un identificador amigo-enemigo, permitiendo detectar aeronaves en entornos hostiles y diferenciar entre aliados y amenazas.

El radar fortalecerá las capacidades defensivas antiaéreas de Ucrania y el contrato incluye apoyo logístico, con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

El Ministerio de Defensa ha autorizado la compra de un radar táctico de largo alcance Lanza LTR-25, desarrollado por Indra, para su envío a Ucrania por 37 millones de euros.

El único anuncio de la cartera de Defensa en el Consejo de Ministros celebrado hoy ha sido el contrato para la fabricación y suministro de un radar táctico con destino a las tropas de Kiev.

Tal y como describe la referencia, el Consejo ha autorizado tanto la producción del sistema como su apoyo logístico por un valor estimado que asciende a los 37 millones de euros.

El modelo elegido por Defensa es el Lanza LTR-25, un sistema desarrollado y fabricado por Indra, que irá "destinado a contribuir al esfuerzo aliado de apoyo a Ucrania".

Gracias a esta tecnología, se llevará a cabo un "fortalecimiento de sus capacidades antiaéreas defensivas".

En la misma nota, también indican que el contrato tendrá una duración desde su formalización hasta el 31 de diciembre del presente año, sin que haya posibilidad de una prórroga.

El Lanza LTR-25 es uno de los radares más avanzados de los producidos por Indra. En septiembre, ya se anunció el envío de una unidad a Rumanía como parte de los esfuerzos de la OTAN por reforzar la detección aérea en la región.

Una de las principales señas de identidad del sistema es la integración de dos subsistemas clave: un radar de vigilancia primario (SR) 3D y un identificador amigo-enemigo (IFF/SSR).

Radar Lanza LTR-25 de Indra Indra

El primero, basado en una arquitectura de haz estrecho, permite detectar aeronaves incluso en entornos hostiles, ya sea por la presencia de contramedidas electrónicas (ECM) o por fuertes interferencias.

Gracias a esa capacidad, el LTR-25 garantiza una cobertura de largo alcance y aporta información esencial de los objetivos, incluyendo coordenadas tridimensionales. Un requisito indispensable para una identificación y un seguimiento correctos.

Por su parte, el IFF/SSR multiplica las posibilidades del sistema mediante la interrogación y el procesado automático de los transpondedores en múltiples modos.

Esta característica permite que las fuerzas aliadas puedan distinguir con seguridad entre aeronaves amigas y amenazas potenciales.

El radar de Indra destaca también por su carácter táctico y transportable: ha sido diseñado para desplegarse en distintos escenarios operativos y puede trasladarse por carretera, por vía aérea, por ferrocarril o por mar.

En el plano técnico, el LTR-25 comparte varias características con otros modelos de la familia Lanza, como la técnica de haz de lápiz 3D, el funcionamiento en banda L, la formación de haz completamente digital y la cobertura multidimensional de largo alcance

El sistema integra además un procesador digital de señales y datos de altas prestaciones, lo que permite aplicar técnicas avanzadas de resistencia a contramedidas electrónicas (ECCM) y reducir el ruido de fondo.

Para este tipo de sistemas, Indra ha puesto el foco en la alta disponibilidad y la facilidad de mantenimiento mediante funciones de detección e aislamiento automático de fallos y sistemas de calibración.

El LTR-25 se encuentra actualmente en servicio en el Ejército del Aire y del Espacio español en el Escuadrón de Vigilancia Aérea 5 (EVA 5) en Alcoy, Alicante. A la espera de que entre en servicio el radar fijo.