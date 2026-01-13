España pone a prueba sus capacidades de despliegue rápido ante escenarios de crisis en el flanco este de la OTAN

El contingente español ha demostrado su capacidad para completar operaciones de alta intensidad y coordinar evacuaciones sanitarias bajo estándares OTAN.

España refuerza su compromiso con la OTAN, sumando fuerzas en Rumanía a las ya desplegadas en Letonia y Eslovaquia.

Los ejercicios Eagle Arrow y Eagle Angel han permitido validar procedimientos de reacción, sostenimiento logístico y atención sanitaria en escenarios de alta exigencia.

La Infantería de Marina española ha realizado ejercicios en Rumanía para probar su capacidad de despliegue rápido ante crisis en el flanco este de la OTAN.

La Infantería de Marina española, al frente del contingente desplegado en Rumanía bajo bandera de la OTAN, ha puesto a prueba sus capacidades para proyectar fuerzas en muy poco tiempo ante una crisis en el flanco este de la Alianza. Lo ha hecho a través de los ejercicios Eagle Arrow y Eagle Angel, orientados a las capacidades de despliegue rápido, sostenimiento logístico y respuesta sanitaria.​

La Fuerza de Infantería de Marina R‑III (FIMAR R‑III) se encuentra en Rumanía desde finales de 2025, como contribución española al Multinational Battle Group (MN BG) liderado por Francia en el marco de la presencia avanzada de la OTAN.

Este despliegue se enmarca en la estrategia aliada para reforzar la disuasión y la defensa en el flanco oriental, donde ocho grupos de combate multinacionales actúan como elemento visible del compromiso colectivo de defensa.

En este sentido, en los mencionados ejercicios se ha sometido a los efectivos españoles a un escenario de alta exigencia operativo‑logística y sanitaria, simulando una escalada de tensiones que obliga a activar de inmediato a la fuerza.

De este modo, Eagle Arrow y Eagle Angel no solo permiten a la Infantería de Marina entrenar a sus unidades sino también validar procedimientos y tiempos de reacción en un entorno multinacional muy parecido al que se podría encontrar en una crisis real en Europa del Este.

Maniobras durante el ejercicio Eagle Angel, en Rumanía EMAD

El Eagle Arrow se ha desarrollado en el Joint National Training Center (JNTC) de Cincu y comenzó con la activación del batallón multinacional, lo que obligó a las unidades de maniobra a ocupar con rapidez las posiciones asignadas en la zona de ejercicio, según ha detallado el Estado Mayor de Defensa a través de un comunicado.

Paralelamente, los elementos de apoyo a los servicios de combate garantizaron el sostenimiento logístico, suministrando combustible, munición, víveres y otros abastecimientos esenciales a las fuerzas desplegadas.​

Durante todo el ejercicio se ha mantenido un control continuo de las operaciones para asegurar la libertad de movimiento de los convoyes logísticos, un factor crítico para preservar la capacidad operativa de la Fuerza y completar la misión en los plazos previstos.

Finalizada la fase de maniobra y reabastecimiento, se ha ejecutado un repliegue ordenado y escalonado de todos los elementos implicados, demostrando la capacidad de la unidad para cerrar el ciclo completo de una operación de alta intensidad.

Vehículos de la Infantería de Marina española durante el ejercicio Eagle Arrow, en Rumanía EMAD

A la par del adiestramiento táctico, el Eagle Angel se ha centrado en la vertiente más humana de la guerra moderna: la atención sanitaria en un escenario de múltiples bajas, en el que el número de heridos supera de forma abrupta las capacidades médicas inmediatas.

El ejercicio ha evaluado la coordinación entre distintos escalones sanitarios, desde la estabilización inicial sobre el terreno hasta la evacuación escalonada de heridos simulados según la gravedad de sus lesiones.​

La Infantería de Marina española ha tenido que cumplir tiempos estrictos de clasificación, tratamiento y evacuación, ajustados a los estándares OTAN para escenarios de combate de alta intensidad.

El MN BG de Rumanía es uno de los ocho grupos de combate aliados desplegados a lo largo del flanco, todos ellos con capacidad de expandirse al nivel de brigada multinacional en caso de crisis.

España ya contribuía a estos dispositivos con su presencia en Letonia y Eslovaquia, y desde 2024 ha añadido un subgrupo táctico de Infantería de Marina al Battle Group rumano, reforzando su posición como socio fiable y capaz en la OTAN.​​