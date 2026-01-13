Alemania descarta desplegar tropas en Groenlandia y apuesta por misiones de patrullaje y maniobras

Groenlandia es vista como un enclave estratégico en el Ártico, clave por sus rutas marítimas y la competencia entre potencias globales.

La decisión responde a declaraciones de Donald Trump sobre una posible intervención estadounidense en Groenlandia, citando amenazas de China y Rusia.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, subraya que la protección de Groenlandia es una tarea de la OTAN y de sus aliados europeos.

Alemania descarta enviar tropas a Groenlandia y opta por misiones de patrullaje, vigilancia y reconocimiento en el territorio.

Ante el incipiente debate sobre el envío de una misión de vigilancia y reconocimiento a Groenlandia, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha asegurado este martes que no implicaría el despliegue de tropas en el territorio autónomo danés, sino “vigilancia, patrullas, ver lo que sucede bajo el agua, sobre el agua y en el aire, reconocimiento, y también prácticas regulares in situ para demostrar (a EEUU) que estamos presentes”.

El ministro alemán insistió en que no se trata de actuar al margen de Estados Unidos: “No se trata de hacer algo fuera del radar de los estadounidenses, lo cual no funcionaría de ninguna manera, ni de ir en contra de su voluntad”.

El objetivo, explicó, es “dejar claro a los estadounidenses” que los aliados europeos consideran “a Groenlandia como parte de la OTAN” y que su protección “es una tarea de la Alianza y, por lo tanto, de sus aliados”.

​​“Teniendo en cuenta el tamaño de Groenlandia y su población muy reducida, de 55.000 habitantes —de los cuales entre 25.000 y 30.000 viven en Nuuk—, queda claro que no estamos hablando de una región normal, de un territorio normal. Esto significa que solo con la presencia de tropas no se puede lograr una protección completa allí”, recalcó Pistorius en una comparecencia conjunta con la alta representante de la UE, Kaja Kallas.​

En paralelo, Kallas, advirtió de que Bruselas estudia qué instrumentos tendría a su alcance para responder a una eventual acción hostil de Estados Unidos contra Dinamarca, miembro de la UE y de la OTAN, aunque matizó que no sería apropiado discutir esos escenarios en público.

Pistorius vinculó la urgencia del debate a las reiteradas declaraciones anexionistas del presidente estadounidense, Donald Trump, decidido a “hacer algo con Groenlandia, por las buenas o por las malas”, con el argumento de que la isla no estaría suficientemente defendida frente a China y Rusia.​

Europa no tiene ese margen dijo el ministro alemán de Defensa, quien señaló que una intervención por parte de EE.UU. para tomar el control de Groenlandia, dijo, "sería una situación realmente sin precedentes en la historia de la OTAN y en la historia de cualquier alianza de defensa en el mundo".​

Pistorius recordó que la posible operación tipo ‘Centinela Ártico’, concebida como espejo de la misión ‘Centinela Oriental’ de la OTAN, exigiría tiempo y un consenso amplio entre aliados.

“No estaría lista ni en cuatro semanas ni en los próximos tres meses”, admitió el ministro, que al mismo tiempo avisó de que Europa no dispone de ese margen y necesita “algunas señales más, incluso antes”.

Con sus 2,1 millones de kilómetros cuadrados —el 80% permanentemente cubierto de hielo—, Groenlandia se ha consolidado como un nodo estratégico en el Ártico, donde se cruzan nuevas rutas marítimas, infraestructuras críticas submarinas y la competencia entre grandes potencias.​