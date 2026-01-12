Una patrulla española de UNIFIL sale ilesa en el Líbano de los disparos de carros de combate israelíes

Miembros de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas (FPNUL) observan la frontera entre Líbano e Israel, en el sur del Líbano en una imagen de archivo. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Tres carros de combate israelíes abrieron fuego cerca de una patrulla española de la misión de la ONU en el sur del Líbano, sin causar heridos ni daños materiales. El incidente ocurrió fuera de la franja de seguridad, en la zona de responsabilidad del Batallón Español (SPANBATT), integrado en la Brigada Este de la UNIFIL. La patrulla española se retiró a una zona segura y los blindados israelíes regresaron a su base tras el suceso. España lidera la Brigada Multinacional Este en la UNIFIL, compuesta por unos 3.500 efectivos de siete nacionalidades diferentes.

Un incidente armado sin daños ha elevado la tensión este martes en el sur del Líbano después de que tres carros de combate israelíes abrieran fuego en las proximidades de una patrulla española desplegada en la misión de Naciones Unidas.

Según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), hacia las 16:30 horas, tres carros de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) se desplegaron al norte de la llamada buffer zone, la franja de seguridad que rodea las posiciones israelíes en territorio libanés.

El movimiento tuvo lugar dentro del área de responsabilidad del Batallón Español (SPANBATT), integrado en la Brigada Este de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), bajo el mando del general Antonio Bernal Martín.

Ante la presencia de los blindados fuera de la zona de seguridad, una patrulla española se desplazó al área situada al sur de la localidad de El Khiam para monitorizar la situación.

Durante esa maniobra, los carros israelíes efectuaron tres disparos con su arma principal (cañón). Los proyectiles impactaron a distancias aproximadas de 150 y 380 metros de la patrulla, sin causar heridos ni daños materiales.

Por motivos de seguridad, la patrulla del SPANBATT se replegó de inmediato a una zona segura.

Posteriormente, los carros israelíes retrocedieron hasta su base de retaguardia, dando por concluido el incidente.

Sin más novedades, los militares españoles regresaron a la Base Miguel de Cervantes, ubicada en Marjayoun.

Las fuerzas de UNIFIL, entre las que se encuentran contingentes españoles, mantienen su misión de contribuir a la paz y la estabilidad en el sur del Líbano en coordinación tanto con las Fuerzas Armadas Libanesas como con Israel.

Cualquier acción hostil contra el personal de la ONU supone una grave violación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad y pone en riesgo la seguridad de los cascos azules desplegados en la zona.

Actualmente, España lidera en la zona la Brigada Multinacional Este, compuesta por unos 3.500 efectivos de 7 nacionalidades diferentes —India, Nepal, Serbia, El Salvador, Brasil y la propia España—.